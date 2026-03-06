– Želim što brži oporavak sinu ministra Smotriča, koji je ranjen u Libanu dok je ispunjavao svoju dužnost protiv terorističke organizacije Hezbolah. Podrška svim borcima Izraelskih odbrambenih snaga koji se hrabro i s predanošću bore za sigurnost države Izrael. Celi izraelski narod stoji iza tebe i ponosan je na tebe – napisao je Kac na svom Tviter nalogu.