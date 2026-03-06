IZRAELSKI MINISTAR DANAS ISPRATIO SINA U VOJSKU: Odmah ranjen na libanskoj granici, evo u kakvom je stanju! (VIDEO)
Sin Bezalela Smotriča, ministra finansija Izraela, ranjen je tokom operacija Izraelskih odbrambenih snaga na libanskoj granici, saopštili su izraelski mediji, prenosi RTRS.
Prema prvim izveštajima, zadobio je lakše rane i u stabilnom je stanju.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac poželio je što brži oporavak Smotričevom sinu.
– Želim što brži oporavak sinu ministra Smotriča, koji je ranjen u Libanu dok je ispunjavao svoju dužnost protiv terorističke organizacije Hezbolah. Podrška svim borcima Izraelskih odbrambenih snaga koji se hrabro i s predanošću bore za sigurnost države Izrael. Celi izraelski narod stoji iza tebe i ponosan je na tebe – napisao je Kac na svom Tviter nalogu.
Smotrič je jutros ispratio sina u izraelsku vojsku.
(Kurir.rs/RTRS)