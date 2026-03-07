PREDSEDNICA MEKSIKA POSETILA HALISKO ZBOG SUMNJI U BEZBEDNOST ZA SP: Ovde smo da kažemo svima da radimo na miru
Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum posetila je zapadnu državu Halisko kako bi se pozabavila bezbednosnim problemima pred Svetsko fudbalsko prvenstvo nakon talasa nasilja u regionu. Nasilje je počelo ubistvom najmoćnijeg šefa kartela u Meksiku Nemesija Rubena Oseguere Servantesa - "El Menča", koga je ubila vojska prošlog meseca.
Sukobi između naoružanih članova kartela i paljenje automobila izbili su širom Meksika, a nasilje je bilo najveće u Halisku i njegovoj prestonici Gvadalahari, jednom od tri meksička grada domaćina Svetskog fudbalskog prvenstva.
U nasilju je ubijeno više od 70 ljudi, uključujući 25 članova Nacionalne garde, zbog čega rastu sumnje u Meksiku i šire o tome da li grad može da primi hiljade gostiju.
U pratnji svog bezbednosnog kabineta i visokih vojnih zvaničnika, Šejnbaum je bila domaćin brifinga za novinare iz vojnog štaba u opštini u kojoj je El Menčo sahranjen početkom sedmice i mesta gde se nalazi stadion na kome će se igrati utakmice Svetskog prvenstva, koje Meksiko organizuje zajedno sa SAD i Kanadom.
"Ovde smo da kažemo svima u Halisku, svim ljudima Haliska, da smo svi zajedno, da radimo na miru, bezbednosti dobrobiti stanovnika ove prelepe države", rekla je Šajnbaum.
Manje od 100 dana do početka Svetskog prvenstva, Šajnbaum i bezbednosni zvaničnici detaljno su razradili bezbednosni plan koji će biti na snazi tokom turnira, u kome će učestvovati 20 federalnih agencija, uključujući vojsku i monaricu i lokalne vlasti.
Predsednica je nastojala da pokaže samopouzdanje usred sumnji u organizaciju, a nedugo pošto je izbilo nasilje krajem februara obavila je telefonski razgovor sa predsednikom Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanijem Infantinom, koji je "izrazio puno poverenje" da će Meksiko biti u mogućnosti da obavi svoj deo posla organizacije takmičenja.
Ona je početkom nedelje stavila šal Fife oko vrata i pozirala pored trofeja Svetskog prvenstva.
Kurir.rs/Beta