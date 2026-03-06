Slušaj vest

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči rekao je da je Teheran "već obavestio Evropljanei sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne mešaju u ovaj rat agresije protiv Irana".

Upozorio je da će, ako bilo koja zemlja "pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, takođe postati legitimna meta za iransku odmazdu".

Taht-Ravanči je za France24 rekao da su iranski zvaničnici "pregovarali u dobroj veri" sa SAD, dodajući da je "poslednja runda razgovora u Ženevi prošlog četvrtka bila uspešna", pre nego što je američka vlada u subotu "uz pomoć izraelskog režima započela agresiju protiv Irana".

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova takođe je potvrdio da Iran napada kurdske grupe unutar susednog Iraka, dok postoje izveštaji da CIA i Mosad naoružavaju te grupe.

"Ako bude potrebe da zaštitimo naš suverenitet, sigurno ćemo to učiniti", rekao je on.

Kurir.rs/France 24

Ne propustitePlanetaNOVI DETALJI AMERIČKOG MASAKRA NAD IRANSKIM DEVOJČICAMA: Udar izvršen iz vazduhoplovne baze SAD u Emiratima! Stradalo 165 učenica! (VIDEO)
Iran osnovna škola devojlice masakr.jpg
PlanetaOVO JE NOVI ŠEF IRANSKE REVOLUCIONARNE GARDE: Ahmad Vahidi mora da očuva režim i spreči da zemlja potone u građanski rat!
djilas03 AP Vahid Salemi.jpg
PlanetaJEZIVA SLIKA KOJA OPISUJE NOĆ STRAVE NA BLISKOM ISTOKU Pogledajte kako protiče ratni užas - uključeno 14 zemalja! Besomučni rafali na gradove i postrojenja FOTO
xxx01 AP Vahid Salemi.jpg
PlanetaAMERIKA SE SPREMA DA POŠALJE KOPNENE TRUPE U IRAN? Ova elitna vazdušno-desantna jedinica spremna je za 18 sati! Čekaju se naređenja!
americki-padobranci-u-vezbama-nato-u-poljskoj.jpg
PlanetaDRAMA 150 RUSA ZAROBLJENIH NA KRUZERU USRED RATA NA BLISKOM ISTOKU: "Mala deca plaču, naređeno nam je da ne napuštamo brod" (VIDEO)
f_38502551_1280.jpg
PlanetaZEMLJE PERSIJSKOG ZALIVA BESNE NA AMERIKU: „Niste nas zaštitili od iranskih napada, prepušteni smo sami sebi!
Dubai