Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči rekao je da je Teheran "već obavestio Evropljanei sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne mešaju u ovaj rat agresije protiv Irana".

Upozorio je da će, ako bilo koja zemlja "pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, takođe postati legitimna meta za iransku odmazdu".

Taht-Ravanči je za France24 rekao da su iranski zvaničnici "pregovarali u dobroj veri" sa SAD, dodajući da je "poslednja runda razgovora u Ženevi prošlog četvrtka bila uspešna", pre nego što je američka vlada u subotu "uz pomoć izraelskog režima započela agresiju protiv Irana".

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova takođe je potvrdio da Iran napada kurdske grupe unutar susednog Iraka, dok postoje izveštaji da CIA i Mosad naoružavaju te grupe.

"Ako bude potrebe da zaštitimo naš suverenitet, sigurno ćemo to učiniti", rekao je on.