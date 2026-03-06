Slušaj vest

Savetnik zamenika ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzade ismejao je danas zahteve predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da lično bude uključen u proces izbora lideraIslamske Republike.

- Predsednik Tramp traži promene u rukovodstvu Irana i kaže da bi trebalo da ima glas u tome, a ne može čak ni da imenuje gradonačelnika Njujorka - rekao je Hatibzade, prenosi Al Džazira.

Američki predsednik Tramp izjavio je juče za Aksios da želi lično da bude uključen u izbor novog vrhovnog vođe Irana posle ubistva ajatolaha Alija Hamneija, ocenjujući da je njegov sin Modžtaba Hamnei, koji se pominje kao glavni naslednik, "neprihvatljiv" za Vašington.

Foto: Shutterstock, AP Mark Schiefelbein, EPA Handout

- Gube vreme. Hamneijev sin je slaba figura. Moram da budem uključen u imenovanje, kao što sam bio sa privremenom predsednicom Venecuele Delsi Rodrigez u Venecueli - rekao je Tramp.

On je dodao da ne želi da prihvati novog iranskog lidera koji bi nastavio politiku Alija Hamneija, jer bi to, kako je ocenio, moglo da dovede do novog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama u roku od pet godina.

- Hamneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će doneti harmoniju i mir Iranu - rekao je Tramp.

Modžtaba Hamnei (56), sin ubijenog iranskog vrhovnog vođe, smatra se glavnim kandidatom za naslednika, iako zvanična odluka još nije doneta. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.