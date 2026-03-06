Slušaj vest

Oko 50 izraelskih borbenih aviona pogodilo je podzemni bunker izgrađen za vrhovnog vođu Irana. Iran uzvraća na Tel Aviv i zalivske zemlje. Tramp traži bezuslovnu kapitulaciju Irana. Iran žilavo pruža otpor. Izrael kopneno u Libanu.

Iran tvrdi da su spremni ako kopneno uđu i u njihovu zemlju. Zalivske zemlje trpe udare. Strepnju i neizvesnost trpimo svi.

Do kad mogu trajati vazdušni udari koji su poremetili čitav svet, za Kurir televiziju, govorili su dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške odnose, prof. Predrag Marković istoričar i Mijat Kostić, Novi treći put.

- Ja bih rekao da se ovih sedam dana može svesti na jednu rečenicu: "Iran i nije Venezuela." Moj utisak je da su američki i izraelski stratezi procenili da bi Iran mogao da padne brzo, slično kao što se to dogodilo u Venezueli - za samo nekoliko dana. U njihovoj proceni to je bio pravi trenutak, jer su iranski proksi u regionu, poput Hezbolaha i Hamasa, znatno oslablјeni - rekao je Cvetićanin.

dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške odnose Foto: Kurir Televizija

Strateški pritisci i planovi

Cvetićanin objašnjava da su Izrael i njegovi saveznici planirali udar na Iran, ali da to nije iznenađenje za one koji prate geopolitičke procese.

- Jedino su jemenski pobunjenici Huti ostali relativno jaki, delimično zato što se promenio režim u Siriji. Zbog svega toga su verovali da bi mogla da usledi brza smena vlasti, posebno zato što je ajatolah već bio u poodmaklim godinama. Takođe, nije tajna da je Izrael planirao da do sredine ove godine udari i na neki način ukloni ajatolaha. U ozbiljnim strateškim krugovima o tome se govorilo i ranije, i to se može smatrati nekakvom "javnom tajnom" jer nije iznenađenje za one koji prate geopolitičke procese - objasnio je.

Iran kao stabilan režim

Marković ističe da Iran nije Sirija ni Libija, jer kolektivno rukovođenje i lojalnost građana sprečavaju kolaps vlasti uklanjanjem vođe.

- Iran nije ni Sirija ni Libija, jer se ne radi o režimu zavisnom o jednoj osobi čije uklanjanje automatski ruši celu vlast. U Libiji i Siriji uklanjanje lidera dovelo je do kolapsa "karte od karata", a u Iranu je situacija drugačija: njegov politički sistem ima snažne strukture kolektivnog rukovođenja i znatno veću lojalnost građana režimu nego što je to bio slučaj u drugim zemljama - rekao je Marković.

prof. Predrag Marković - istoričar Foto: Kurir Televizija

Ultimatum bez kompromisa

Marković se nadovezao:

- Iran nije društvo u kojem će se pojaviti figura poput Delsi Rodrigez koju su SAD koristile u Venecueli da oslabe vlast - takvih lidera u Iranu jednostavno nema. Najveći problem u trenutnom konfliktu jeste potpuni gubitak bilo kakve moralne opravdanosti rata, jer se retorika sve više svodi na ultimatum bez mogućnosti dogovora. Naime, predsednik SAD Donald Tramp je izričito poručio da neće biti nikakvog sporazuma sa Iranom osim uz "bezuslovnu predaju" - naveo je.

Trampova retorika i nuklearni nivo

Kostić ističe da Trampove izjave više odražavaju medijsku taktiku nego strateški plan, dok nivo obogaćenja iranskog uranijuma ostaje ključni faktor u diskusijama o bezbednosti.

- Treba biti svestan da Trampove izjave ne treba shvatati previše ozbiljno u strateškom smislu. On prvenstveno razmišlja u medijskom okviru i često koristi ekstremističke poruke da bi testirao reakcije birača u Americi, pa zato lako i često menja retoriku. Jedan od ključnih argumenata u diskusijama o Iranu jeste nivo obogaćenja uranijuma, koji trenutno prelazi 60 odsto - rekao je Kostić.

Mijat Kostić, Novi treći put Foto: Kurir Televizija

Pretnja i kontinuitet politike

Zaključio je da Iran može razviti nuklearno oružje, što SAD vide kao pretnju, a američka politika maksimalnog pritiska ostaje konzistentna i u aktuelnom mandatu.

- To pokazuje da Iran može da razvije nuklearnu bombu, što se iz ugla Donalda Trampa smatra pretnjom po američku bezbednost. Kontinuitet u njegovoj politici vidljiv je još iz prvog mandata, kada je najavio strategiju "maksimalnog pritiska" na Iran. Po povratku na vlast, odmah je naglasio da Americi nikada neće biti prihvatljivo da Iran poseduje nuklearno oružje - stav koji važi i za bilo kog budućeg predsednika SAD - zaključio je.

"NIJE TAJNA DA JE IZRAEL PLANIRAO DA DO SREDINE OVE GODINE UDARI I UKLONI AJATOLAHA" Marković o geopolitičkoj krizi za Kurir: "Iran nije ni Sirija ni Libija" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs