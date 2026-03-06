Agresija na Iran ne ide tako glatko kako to tvrde SAD

Prvih 100 sati „Operacije Epski bes“ koštalo je američke snage najmanje 5,82 milijarde dolara, što je oko 0,69 odsto ukupnog američkog odbrambenog budžeta za 2026. godinu.

Procenjuje se da su Sjedinjene Države potrošile 779 miliona dolara u prvih 24 sata operacije, ali kako su se borbe nastavljale, ukupni operativni troškovi američke ofanzive dostigli su približno 3,3 milijarde dolara.

Pored operativnih troškova, SAD su u iranskim napadima pretrpele i značajne gubitke vojne opreme, čija se vrednost procenjuje na oko 2,52 milijarde dolara, piše Anadolija.

Gubici vojne opreme

Najveći pojedinačni gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 vredan 1,1 milijardu dolara u vazduhoplovnoj bazi Al-Udeid u Kataru. Sistem je u subotu pogođen iranskom raketom, a Katar je potvrdio da je radar oštećen.

Uništena su i najmanje dva radarska sistema AN/TPY-2, deo antibalističkog raketnog sistema THAAD. Jedan je uništen u industrijskom gradu Al-Ruvais u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a drugi u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu.

Vrednost svake od ovih radarskih komponenti procenjuje se na 500 miliona dolara. Postoje i nepotvrđeni izveštaji o napadu na još jedan takav sistem u UAE. Pored toga, satelitski snimci kampa Arifjan u Kuvajtu, koje je analizirao Njujork tajms, pokazuju uništenje još tri radarske kupole, što je troškovima dodalo oko 30 miliona dolara.

Oboreni avioni

Tri borbena aviona F-15E Strajk Igl izgubljena su u incidentu „prijateljske vatre“ sa kuvajtskom protivvazdušnom odbranom u nedelju. Svih šest članova posade je preživelo, ali su letelice uništene, a troškovi njihove zamene procenjuju se na 282 miliona dolara.

Američki zvaničnici su potvrdili za CBS News da su do sada oborena tri drona MQ-9 Reaper koji pripadaju američkom vazduhoplovstvu, ukupne vrednosti 90 miliona dolara.

Tokom prvog napada u subotu, Iran je takođe pogodio sedište Pete flote američke mornarice u Manami, u Bahreinu. Uništena su dva satelitska komunikaciona terminala AN/GSC-52B, čija je vrednost procenjena na 20 miliona dolara, i nekoliko većih zgrada.

Troškovi će porasti

Prema analizi Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), samo obnavljanje zaliha municije potrošenih u prvih 100 sati operacije koštaće 3,1 milijardu dolara, pri čemu će ti troškovi rasti za dodatnih 758,1 milion dolara svakog dana.

Američki odbrambeni sistemi su takođe intenzivno korišćeni za presretanje iranskih napada. Prema procenama Instituta Pejn, SAD su ispalile približno 180 presretača SM-2, SM-3 i SM-6 mornarice, 90 raketa Patriot PAC-2 i PAC-3 i 40 presretača THAAD.

Dodatne troškove stvara i prisustvo dve udarne grupe nosača aviona, USS Abraham Linkoln i USS Džerald R. Ford, koje, sa pratećim razaračima i borbenim brodovima, troše oko 15 miliona dolara dnevno u regionu.