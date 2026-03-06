Slušaj vest

Američke obaveštajne službe ukazuju da Kina možda priprema finansijsku pomoć, rezervne delove i komponente za rakete za Iran, ali Peking do sada nije direktno učestvovao u sukobu, saopštili su za CNN izvori upoznati sa situacijom.

Prema izvorima američke TV mreže, Kina, koja zavisi od iranske nafte, navodno vrši pritisak na Teheran da omogući siguran prolaz brodova kroz Ormuski moreuz.

Prema navodima, Kina je opreznija od Rusije u pružanju podrške Iranu zbog potencijalne ugroženosti svojih energetskih isporuka izazvanih ratom.

"Kina je opreznija u svojoj podršci. Želi da se rat završi jer ugrožava njihove energetske isporuke", rekao je jedan od izvora upoznat sa situacijom.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ranije da Rusija i Kina "nisu značajan faktor" u sukobu sa Iranom.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Podsećamo, ranije danas je objavljeno da Rusija pruža Iranu informacije o gađanju američkih vojnih snaga na Bliskom istoku. To su navela trojica zvaničnika, preneo je Washington Post. Ovaj razvoj događaja, ako je tačan, pokazuje uključenost jednog od najvećih protivnika Vašingtona u rat, makar i indirektno.