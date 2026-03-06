Slušaj vest

Zapadni zvaničnici izjavili su da Iran smanjuje broj lansiranja balističkih raketa dok se sve više oslanja na jeftinije dronove "šahid".

Prema izvorima iz "Fajnenšal tajmsa" učestalost lansiranja raketa opala je nakon izraelsko-američkih udara na iranske lansere i skladišta oružja.

- Počinjemo da primećujemo smanjenje iranskih raketnih napada, što je rezultat uništavanja lansirnih platformi i sistema - izjavio je jedan zvaničnik, dodajući da Iran ima kapacitete za još nekoliko dana aktivnosti.

Izrael je saopštio da je uništio oko 300 lansera.

Iran oslabljen

Jedan od zvaničnika, dodao je kako Iran ima kapaciteta da nastavi sa ovim aktivnostima još samo nekoliko dana. Bivša savetnica britanske vlade za obaveštajna pitanja, Linet Nusbaker, navela je da je iranskim komandantima sada znatno otežano da lansiraju oružje jer su Amerikanci i Izraelci uništili lansirne rampe, rakete, tečno raketno gorivo i dizel.

Analitičari ukazuju na mogućnost da Iran svesno smanjuje tempo lansiranja kako bi očuvao municiju. Izraelski vojni zvaničnici ovu taktiku nazivaju "strategijom oblaka", koja iscrpljuje protivraketne sisteme neprijatelja. Izraelski vojni zvaničnici opisali su spora i umerena lansiranja raketa kao strategiju čiji je cilj da iscrpi rakete protivvazdušne odbrane Izraela.

Opasna "Šahid" taktika

S druge strane, analitičar Deker Eflit ističe da Iran nije imao mnogo izbora i da ovo nije strategija po sopstvenom izboru, već jedina preostala opcija zbog ozbiljnog nedostatka lansirnih rampi. Istraživač Fabijan Hofman sa Univerziteta u Oslu slaže se da je iranska sposobnost lansiranja „ozbiljno uništena“ i da je pad u broju napada previše nagao da bi bio puka taktika.

U svetlu smanjenog broja balističkih raketa, Teheran se sada više oslanja na jeftine dronove samoubice „šahid“, koji se lako mogu sakriti i lansirati sa gotovo bilo kog mesta.

Podaci pokazuju da je Iran od početka sukoba već lansirao 571 raketu i 1.391 dron, od kojih su mnogi presretnuti. Ova promena taktike ukazuje na prilagođavanje Teherana modernim izazovima u ratovanju.

Britanski avioni obaraju iranske dronove skupim raketama i rasipaju resurse

Britanski borbeni avioni obaraju iranske dronove "šahid" u vazdušnom prostoru Jordana koristeći skupe rakete vazduh-vazduh, što vojni analitičari ocenjuju kao rasipanje resursa i "ispaljivanje zlatnih metaka na plastične mete", prenosi "Tajms".

Avioni Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) "tajfun" i F-35 raspoređeni su na Bliskom istoku kako bi presreli sporo leteće dronove kamikaze koje lansira Iran.

Od nedelje su uništili više dronova raketama visoke tehnologije, od kojih jedna košta između 200.000 i 2 miliona funti (oko 230.000 i 2,3 miliona evra), dok proizvodnja dronova iznosi oko 26.000 funti (29.900 evra) po komadu.

Pilot "tajfuna" je prvi uspešno oborio dron "šahid" koji je bio na putu ka Kataru, a F-35B, najnapredniji britanski borbeni avion pete generacije, uništio je nekoliko iranskih dronova u vazdušnom prostoru Jordana, što je prvi uspešan oboreni cilj ovim avionom za RAF, navodi britanski list.

Vojni stručnjaci tvrde da bi "tajfuni" mogli da koriste topove kalibra 27 mm za pogađanje dronova i tako zaštite zalihe raketa, kao što to čine ukrajinske snage u sukobu sa Rusijom.

Pored toga, optužili su britansko Ministarstvo odbrane da nije naučilo lekcije od ukrajinskih snaga, koje široko koriste dronove za presretanje talasa dronova iranske proizvodnje koje je lansirala Rusija.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je saveznike zbog korišćenja sofisticiranih raketa protiv iranskog arsenala dronova i pozvao na integraciju različitih sistema u vazdušnu odbranu.

Stručnjak za rakete i kontrolu naoružanja u istraživačkom centru Pacifik forum Vilijam Alberk ocenio je da je angažovanje borbenih aviona i skupih raketa protiv jeftinih dronova ogromno rasipanje resursa, upoređujući to sa "borbom mačem sa nekim ko drži olovku".

- Govorimo o vazdušnoj platformi vrednoj više miliona funti koja košta koliko god po minutu da bude u vazduhu, plus vreme održavanja, a zatim i cena rakete vazduh-vazduh, naspram nečega što košta 20 hiljada za proizvodnju. Ne mogu da krivim pilota što je oborio cilj, ali ako vidite dron, a u vašem vazdušnom prostoru nema ničega, a vaš prvi izbor je raketa? - rekao je Alberk.

Britanija traži pomoć od Ukrajine

Prema njegovim rečima, cena korišćenja topa ili mitraljeza koji ispaljuje čak 1.000 metaka za obaranje jedne bespilotne letelice i dalje je izuzetno isplativa.

Računari za navođenje u avionu omogućavaju pilotima da izračunaju gde će ih meci pogoditi, nakon što uspore brzinu svojih mlaznjaka kako bi ciljali spore dronove koji se kreću brzinom od oko 185 km na sat, rekao je Alberk.

- Imate sve vreme ovog sveta. Zašto ne biste napravili dva ili tri preleta? Zašto biste ispalili raketu na 18 milja (29 kilometara)? - istakao je vojni analitičar.

Kako je naveo, "ne postoji ograničenje Ministarstva odbrane za metke, ali svakako postoji deficit raketa vazduh-vazduh".

Zapadne zemlje i vojske zemalja Persijskog zaliva žele da sačuvaju skuplje rakete "Thaad", koje koštaju 12 miliona dolara po balističkom presretanju, kao i rakete "Patriot", koje koštaju milion dolara svaka.

Džastin Kramp, analitičar odbrane i osnivač obaveštajne firme Sibilina, uporedio je ispaljivanje raketa vazduh-vazduh na dronove sa "sudaranjem sportskih automobila Meklaren sa planinskim biciklima" i "ispaljivanjem zlatnih metaka na plastične mete".

Međutim, upozorio je da će "vas mete ubiti ako to ne učinite", a njihov uticaj na vojne baze ili civilne lokacije je "mnogo veći od cene" lansiranja raketa.

- Nije stvar u ceni oružja. To je cena štete koju će prouzrokovati i gubitka života, što znači da to mora da se uradi. Ukrajinski F-16 su obarali dronove topovima. To je teži posao i postoji rizik od oštećenja od krhotina i da projektili završe negde, ali je svakako jeftinije - istakao je Kramp.

Britanija je u nedelju najavila da će na Bliski istok poslati ukrajinske stručnjake kako bi pomogli partnerima u Zalivu da presreću iranske dronove, dok su britanske snage u Iraku već oborile najmanje jedan dron koji je krenuo ka koalicionoj bazi u kojoj je smešteno britansko vojno osoblje.