Američki predsednik Donald Tramp objavio je da su se vodeći američki proizvođači oružja složili da povećaju proizvodnju za nekoliko puta posle sastanka održanog ranije tog dana.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da su se odbrambene kompanije složile da „učetvorostruče proizvodnju vrhunskog oružja“.

Dodao je da Sjedinjene Države imaju praktično neograničene zalihe municije srednjeg i višeg dometa, koja se trenutno koristi u operacijama protiv Irana.

„Imamo gotovo neograničene zalihe takve municije, koju koristimo, na primer, u Iranu, a nedavno i u Venecueli“, napisao je Tramp.

Takođe je istakao da je administracija već povećala porudžbine za proizvodnju dodatnog oružja.

Vojni analitičar Mark Kansijan iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu rekao je da bi Sjedinjene Države mogle da nastave vojnu kampanju „gotovo unedogled“ sa takvim zalihama.

Dodao je, međutim, da se broj dostupnih meta smanjuje tokom vremena, zbog čega se tempo operacija obično postepeno usporava.

Kurir.rs/Agencije

