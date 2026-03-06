Slušaj vest

Iranski režim navodno je pogubio sopstvenog vojnog komandanta nakon sumnje da je odao lokaciju ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Brigadni general Esmail Kani, šef elitnih snaga Kuds, našao se pod optužbama da je bio „krtica“ na samom vrhu vlasti, dok rat između Irana, Izraela i SAD ulazi u sve opasniju fazu.

Međutim, sinoć su počele da kruže glasine da je upravo on označen kao „krtica“ na samom vrhu uzdrmanog režima. Neprovereni izveštaji navode da je Kani danas osuđen na smrt, nakon što se o njemu ništa nije čulo otkako je izbio rat.

Ovaj bradati vojni lider preživeo je brojne napade uprkos dugogodišnjim sumnjama, zbog čega je dobio nadimak „Čovek sa devet života“.

Navodno je više puta uspeo da ubedi istražitelje u svoju nevinost, iako je u više navrata misteriozno napuštao lokacije koje su ubrzo potom uništavane izraelskim raketnim i dron napadima.

Neprovereni izveštaji koji kruže arapskim onlajn medijima tvrde da je Kani napustio lokaciju svega nekoliko minuta pre eksplozija koje su prošle subote u predsedničkoj palati u Teheranu ubile 86-godišnjeg Hamneija.

To nije prvi put da je 68-godišnji Kani izbegao smrt u preciznim napadima koje je pokrenuo njegov najveći neprijatelj. Verovalo se da je poginuo zajedno sa naslednikom vođe Hezbolaha, Hašemom Safijedinom (60), u eksploziji bunkera prošle nedelje. Međutim, izvori iz Libana, Iraka i Irana kasnije su otkrili da on uopšte nije bio na tom sastanku – kao i da je izbegao još jedan napad nedelju dana ranije u kojem je ubijen lider Hezbolaha Hasan Nasralah.

Izveštaji u arapskim medijima da je Kani uhapšen, pa čak i pogubljen zbog sumnje na špijunažu, nisu potvrđeni iz Teherana.

Kani je preuzeo komandu nad snagama Kuds u januaru 2020. godine, nakon što su Sjedinjene Američke Države ubile njegovog legendarnog prethodnika Kasema Sulejmanija.

Snage Kuds predstavljaju ogranak Irana zadužen za operacije u inostranstvu i odgovorne su za izgradnju, naoružavanje i koordinaciju tzv. „Osovine otpora“ širom Bliskog istoka.

Tokom njegovog mandata, on je preživeo dok su brojni visoki komandanti ubijeni – uključujući više od 40 njih u prvom talasu operacije „Epic Fury“.

Pošto je Izrael uspeo da se infiltrira u strukture rukovodstva Hezbolaha, Iran je navodno pokrenuo veliku potragu za izdajnikom unutar sistema.

Ipak, čini se da ta istraga nije uspela da otkrije navodnog izdajnika na samom vrhu režima.