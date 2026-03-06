Slušaj vest

Snimci koje je prikupio CNN ukazuju na to da je vojska Sjedinjenih Američkih Država odgovorna za napad na osnovnu školu u gradu Minab na jugu Irana u kojem je poginulo više od 160 dece, prenosi američki TV kanal.

Sve je verovatnije da su SAD odgovorne za najsmrtonosniji napad sa civilnim žrtvama tokom nedelju dana američko-izraelskog rata sa Iranom, navodi CNN, pozivajući se na satelitski snimak koji prikazuje bazu Iranske revolucionarne garde (IRGC) u neposrednoj blizini osnovne škole, sa vidljivim kraterima na mestima nekoliko objekata, uključujući školu.

Stručnjaci ocenjuju da preciznost udara, kojim su zgrade pogođene pravo u centar, ukazuje na upotrebu eksplozivnog oružja, najverovatnije lansiranog iz vazduha.

Satelitski snimci iz decembra prikazuju desetine ljudi na onome što izgleda kao rukometni teren u školi.

Zid koji razdvaja školu i bazu IRGC ne ukazuje na namerno ciljanje civilnog objekta, ali izveštaji sugerišu da je moglo doći do greške u ciljanju ili obaveštajnoj proceni, navodi CNN.

Ženska škola u Minabu na jugu Irana pogođena je u subotu, 28. februara, prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, a prema navodima iranskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Alija Bahreina, poginulo je najmanje 160 učenica, kao i nastavnici.