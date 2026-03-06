Slušaj vest

Cene sirove nafte u SAD danas su zabeležile najveći nedeljni rast u istoriji, vođen eskalacijom rata na Bliskom istoku koji je izazvao masovne poremećaje u globalnom snabdevanju gorivom.

Skok je usledio pošto je američki predsednik Donald Tramp zahtevao bezuslovnu predaju Irana, što je izazvalo strah od produženog sukoba koji bi mogao da izazove haos na globalnim tržištima nafte i gasa, izveštava CNBC.

Rekordni skok cena

Fjučers ugovori za američku sirovu naftu West Texas Intermediate (WTI) skočili su za 12,21 odsto, ili 9,89 dolara, i zatvorili trgovanje na 90,90 dolara po barelu. Cena globalne referentne nafte Brent porasla je za 8,52 odsto, ili 7,28 dolara, i ustalila se na 92,69 dolara po barelu.

Cena američke sirovog ulja porasla je za 35,63 odsto na nedeljnom nivou, što je najveći dobitak od početka trgovanja fjučersima 1983. godine. Brent sirova nafta skočila je za oko 28 odsto, što je njen najveći nedeljni dobitak od aprila 2020. godine.

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Katarski ministar upozorava na cenu od 150 dolara

Rat je već doveo do zastoja saobraćaja u Ormuskom moreuzu, ključnoj pomorskoj ruti za snabdevanje energijom. Katarski ministar energetike Saad el Kabi izjavio je u petak za „Fajnenšel tajms“ da bi cene sirove nafte mogle dostići 150 dolara po barelu u narednim nedeljama ako tankeri za naftu ne budu mogli da prođu kroz moreuz.

Takav scenario bi mogao da „uništi svetske ekonomije“, rekao je al-Kabi.

„Očekujemo da će svi oni koji još nisu proglasili višu silu to učiniti u narednih nekoliko dana ako se ovo nastavi“, rekao je al-Kabi. „Svi izvoznici u regionu Zaliva moraće da proglase višu silu. Ako to ne učine, biće pravno odgovorni za to u nekom trenutku, a to je njihov izbor“.

Foto: Shutterstock

Poremećaji u proizvodnji i reakcija tržišta

Trampova administracija je u petak najavila program osiguranja tankera za naftu u Persijskom zalivu vredan 20 milijardi dolara, ali ta mera nije mnogo doprinela smirivanju tržišta sirove nafte.

Dva iračka zvaničnika rekla su u utorak agenciji Rojters da je Irak obustavio proizvodnju 1,5 miliona barela dnevno. Kuvajt je takođe počeo da smanjuje proizvodnju nakon što je ostao bez skladišnog prostora, rekli su izvori upoznati sa situacijom za Volstrit žurnal u petak.

„Tržište se pomera sa procene čisto geopolitičkog rizika na suočavanje sa opipljivim operativnim poremećajima“, napisala je Nataša Kaneva, šefica globalnog istraživanja robe u JPMorgan-u, u poruci klijentima u petak.

Kaneva je dodala da bi smanjenje proizvodnje moglo dostići 6 miliona barela dnevno do kraja sledeće nedelje ako moreuz ne bude otvoren za saobraćaj. Džej Pi Morgan očekuje da će Ujedinjeni Arapski Emirati takođe pokazati ograničenja u ponudi sledeće nedelje.

Foto: Shutterstock

Implikacije za potrošače i poruka iz Vašingtona

Prosečna cena galona običnog benzina u Sjedinjenim Državama skočila je za skoro 27 centi u nedelji do četvrtka, na 3,25 dolara, prema podacima američke turističke organizacije AAA.

Rat između Irana i Sjedinjenih Država ušao je u petak u svoj sedmi dan. Na konferenciji za novinare u četvrtak, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da su SAD „tek počele borbu“.

„Iran se nada da ne možemo ovo da izdržimo, što je zaista velika pogrešna procena“, rekao je novinarima.