NAJVEĆE BOMBARDOVANJE IRANA DO SADA, AERODROM U PLAMENU! Odjekuju snažne eksplozije u Teheranu! Američka vojska poručuje: "Ne planiramo da usporimo" (VIDEO)
U subotu rano ujutro, osmog dana rata, pokrenut je novi talas udara na glavni grad Irana Teheran, a izraelska vojska objavila je kako je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu.
- IDF je pokrenuo napad velikih razmera na mete u Teheranu - objavila je izraelska vojska dodavši kako je njena odbrana presrela iranske projektile.
Amerika i Izrael nastavljaju sa udarima na Iran, a Teheran uzvraća osvetničkim udarima širom Bliskog istoka, gađajući američke vojne baze i strateške pozicije.
Aerodrom u Abu Dabiju evakuisan zbog mogućeg napada
Aerodrom Zajed u Abu Dabiju evakuisan je zbog raketne pretnje, a putnici su sklonjeni u podzemna skloništa. UAE su aktivirali PVO koji odgovara na napad projektilima. Svedoci navode da se u Abu Dabiju čulo nekoliko snažnih eksplozija.
Iran je pokrenuo novi talas odmazdnih napada projektilima i dronovima prema državama Zaliva. U Dubaiju su takođe zabeležene eksplozije, a vlasti navode da je reč o manjem incidentu nakon pada ostataka presretnutog projektila.
Prvi avion "Katar ervejsa" iz Dohe poleteo prema Londonu
Prvi avion "Katar ervejsa" iz Dohe od početka rata poleteo je prema Londonu, pokazuju podaci sa stranica za praćenje letova.
Aviokompanija je najavila i evakuacione letove za Pariz, Madrid, Rim i Frankfurt tokom dana.
Prioritet imaju starije osobe, porodice i putnici s hitnim medicinskim ili humanitarnim razlozima za putovanje.
U međuvremenu su vlasti u Dubaiju objavile da sistemi PVO reaguju na raketnu pretnju.
Podaci o letovima pokazuju da nekoliko aviona kruži iznad Dubaija dok pokušavaju da slete na aerodrom.
Američki bombarder B-1 Lanser sleteo u britansku bazu
Veliki američki bombarder koji može da nosi 24 krstareće rakete sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar rata upozorio da će pojačati napade na Iran.
Iranska garda zapretila: Čekamo američke snage u Ormuskom moreuzu
Iranska revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage koje bi trebale da prate brodove kroz Ormuski moreuz, podsećajući na incident s tankerom Bridžton iz 1987. godine.
Saudijske snage uništile dve balističke rakete koje su ciljale aerodrom
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je da su presretnute i uništene još dve balističke rakete koje su bile lansirane prema aerodromu Princ Sultan. Ministarstvo nije objavilo dodatne detalje.
Ranije u subotu saudijske vlasti objavile su da su njihove snage uništile četiri drona na jugu zemlje, kao i jednu balističku raketu koja je takođe bila usmerena prema aerodromu Princ Sultan.
Tramp razmatra slanje američkih vojnika u Iran
Tramp je privatno izrazio ozbiljno interesovanje za raspoređivanje američkih vojnika na teren u Iran, rekli su izvori za američku televiziju NBC News.
On je o toj mogućnosti razgovarao sa svojim savetnicima i republikanskim zvaničnicima van Bele kuće, pritom iznoseći i svoju viziju Irana nakon završetka sukoba.
Prema toj ideji, iranski uranijum bio bi siguran, a Sjedinjene Američke Države i nova iranska vlast zajedno bi radile na proizvodnji nafte, slično modelu saradnje SAD i Venecuele, navodi se.
Trampovi komentari o mogućem slanju kopnenih snaga ne odnose se na veliku kopnenu invaziju.
Umesto toga, rasprave su se fokusirale na manji kontingent američkih vojnika koji bi bio raspoređen za specifične strateške zadatke, rekli su izvori upoznati s tim razgovorima.
Saudijska Arabija oborila 16 dronova koji su leteli prema najvećem naftnom polju
Saudijska Arabija presrela je i uništila 16 dronova koji su leteli prema jednom od najvećih naftnih polja na Bliskom istoku, Šajbahu, u ranim jutarnjim satima u subotu, objavilo je Ministarstvo odbrane te zemlje na platformi X.
Naftno polje Šajbah, smešteno u udaljenoj pustinji Empty Quarter, području s vrlo malo stanovnika, veliko je nalazište nafte i gasa s proizvodnjom od oko milion barela nafte dnevno, prema podacima saudijske državne naftne kompanije Aramco, koja upravlja tim poljem.
Godine 2019. Šajbah i druga naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji bili su meta velikih napada dronovima koje su izveli jemenski pobunjenici Huti.
Tada je napad izazvao požar na postrojenju za preradu prirodnog gasa u Šajbahu, ali nije bilo povređenih niti je došlo do prekida proizvodnje nafte, saopštio je Aramco
Pogođen zapadni deo Teherana
- Izrael je napadao, a u jednom od poslednjih napada pogođen je zapadni deo Teherana i aerodrom Mehrabad - kaže voditelj u videu koji je objavila agencija Mehr.
Požar i eksplozije na aerodromu Mehrabad, pogođen i autoput
Ranije su objavljeni dramatični snimci plamena i eksplozija na aerodromu Mehrabad u Teheranu, kao i aviona koji je zahvaćen vatrom. Za sada nije jasno da li je avion bio direktno pogođen u napadu.
- U napadima je nastala velika rupa u tlu na autoputu Ajatolah Saedi, što je poremetilo saobraćaj - navodi se u videu, dok se na snimku vide ljudi okupljeni oko velike rupe na putu.
Napadi na Teheran u ranim jutarnjim satima
Iranska agencija Mehr objavila je snimke koji prikazuju štetu u Teheranu u ranim jutarnjim satima u subotu, nakon što je Izrael pokrenuo opsežan talas napada. Prema navodima agencije Mehr, pogođen je i gradski aerodrom.
Na snimku se takođe vide veliki stubovi tamnog dima koji se u daljini dižu iznad Teherana, za koje se navodi da označavaju mesta napada.
Američka vojska: Ne planiramo da usporimo
- Američke snage pogodile su više od 3.000 ciljeva u prvoj nedelji operacije. Ne planiramo da usporimo - poručila je američka komanda na X-u.
