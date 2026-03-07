Slušaj vest

Si, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, pridružio se diskusiji političkih savetnika iz Kineske demokratske partije seljaka i radnika, Društva Điusan, kao i predstavnika sektora medicine i zdravstva i sektora socijalne zaštite i socijalnog osiguranja. Si je saslušao njihove komentare i predloge.

Tom prilikom, Si je naglasio da je izgradnja zdrave Kine do 2035. strateška odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Petnaesti petogodišnji plan je ključni period za postizanje ovog cilja, te je neophodno sveobuhvatno planirati, ubrzano sprovoditi i težiti postizanju odlučujućeg napretka.

Si je istakao da je prošle godine Nacionalni komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije savesno ispunjavao svoje dužnosti, davao predloge u vezi sa planiranjem 15. petogodišnjeg plana i dao novi doprinos razvoju partije i države. Organizacije Kineska demokratska partija seljaka i radnika i Društvo Điusan, i njihovi brojni članovi, aktivno su učestvovali u političkim pitanjima i sprovodili društvene usluge, postigavši novi napredak u svim svojim aktivnostima. Stručnjaci iz oblasti medicine i zdravstva, socijalnog staranja i socijalnog osiguranja posvetili su se praksi izgradnje zdrave Kine i unapređenja blagostanja naroda, pokazavši novu ulogu u tim nastojanjima.

Si Đinping je naglasio da je ''naša zemlja socijalistička zemlja u razvoju sa ogromnim stanovništvom i velikim jazom između urbanih i ruralnih područja''.

''Da bismo izgradili zdravu Kinu, moramo da brinemo o nacionalnim uslovima naše zemlje i da stalno pratimo put razvoja zdravstvenih i higijenskih radova sa kineskim karakteristikama, tako da se odlučno se pridržava smernice u vezi sa zdravstvenim radovima u novoj eri. Zbog razvoja i promena situacije, zdravstveni i higijenski rad moramo da optimizujemo i usavršimo neke specifične mere, ali u osnovnim pitanjima uvek moramo da održimo mentalnu jasnoću i stratešku odlučnost'', naglasio je Si.

Istakao je da je izgradnja zdrave Kine sistemski projekat. Suočeni sa sve raznovrsnijim i rastućim potrebama kineskog naroda u oblasti zdravlja i higijene, moramo se fokusirati na ključne tačke – na one poslove koji imaju širok uticaj, koji utiču na ceo sistem i koji donose korist velikom broju ljudi.

''Potrebno je da ulažemo napore i resurse u oblastima usavršavanja sistema javnog zdravlja, izgradnje kvalitetnog i efikasnog sistema medicinskih usluga, promovisanja zdravog i civilizovanog načina života. Moramo preduzimamo efikasne mere, kako bismo postigli rezultate, kazao je.

Si je naglasio da je potrebno dalje produbljivati reforme i usavršavati mehanizme za koordinisan razvoj i upravljanje medicinom, zdravstvenim osiguranjem i farmaceutskom industrijom.

''Potrebno je podsticati primenu naučno-tehnoloških inovacija u praksi, ubrzati digitalnu izgradnju za zdravlje, promovisati entuzijazam, inicijativu i kreativnost medicinskih radnika, pojačati obuku kadrova, negovati izvanrednu medicinsku etiku i profesionalni duh, da bi se stvarala čista i pozitivna atmosfera u celoj medicinskoj industriji'', dodao je.

Si je ukazao da izgradnja zdrave Kine zahteva zajednički napor celog društva.