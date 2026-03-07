Slušaj vest

Iran je uništio ključni američki radarski sistem vredan oko 300 miliona dolara, koji je od presudnog značaja za navođenje američkih protivraketnih baterija u Zalivu. Prema rečima jednog američkog zvaničnika, to bi moglo dodatno da optereti odbrambene sposobnosti u regionu, piše Blumberg.

Uništenje radara i prateće opreme u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu dogodilo se u prvim danima rata. Kasnije je to potvrdio američki zvaničnik, dok je CNN ranije o tome izvestio na osnovu komercijalnih satelitskih snimaka.

Zabeleženi iranski napadi u Jordanu

Podaci koje je prikupio tink-tenk Fondacija za odbranu demokratija (FDD) pokazuju da su zabeležena dva iranska napada u Jordanu - jedan 28. februara i drugi 3. marta. Prema dostupnim informacijama, oba napada su presretnuta.

Međutim, satelitske fotografije pokazale su da su radar AN/TPY-2 radar kompanije RTX Corporation i oprema koju koriste američki protivraketni sistemi THAAD ipak uništeni.

Strateški udarac za protivraketnu odbranu SAD

- Da je bio uspešan, iranski napad na radar THAAD bio bi jedan od najznačajnijih iranskih napada do sada - rekao je Rajan Brobst, zamenik direktora Centra za vojnu i političku moć pri FDD-u.

Dodao je da američka vojska i njeni partneri ipak raspolažu drugim radarima koji mogu da nastave da pružaju protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, čime se ublažava gubitak pojedinačnog sistema.

Kako funkcioniše THAAD sistem?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) namenjen je uništavanju balističkih projektila na ivici atmosfere i može da se suprotstavi ozbiljnijim pretnjama nego sistemi kraćeg dometa poput MIM-104 Patriot.

Pošto je radar AN/TPY-2 sada van funkcije, deo zadataka presretanja projektila preći će na sisteme Patriot, za koje već nedostaje presretačkih raketa PAC-3.

Skupa i ograničena oprema

Sjedinjene Američke Države globalno raspolažu sa samo osam sistema THAAD, uključujući one raspoređene u Južnoj Koreji i Guamu. Svaka baterija košta oko milijardu dolara, a sam radar oko 300 miliona dolara, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

- Reč je o retkim strateškim resursima i njihov gubitak predstavlja ogroman udarac - rekao je Tom Karako, stručnjak za protivraketnu odbranu pri CSIS-u.

On je objasnio da američka vojska trenutno ima osam baterija, što je i dalje manje od devet koliko je planirano strukturom snaga još 2012. godine, i da rezervnih radara ovog tipa praktično nema.

Sastav jedne THAAD baterije

Jedna baterija sistema THAAD sastoji se od oko 90 vojnika, šest lansera postavljenih na kamione s ukupno 48 presretača - po osam na svakom lanseru i jednog radara AN/TPY-2 i taktičke jedinice za kontrolu paljbe i komunikaciju.

Svaki presretački projektil, koji proizvodi kompanija Lokid Martin, košta oko 13 miliona dolara.

- Ako želite da uspostavite integrisanu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, ovo je samo jedan od elemenata koje postavljate na front - rekao je Vilijam Alberku, viši saradnik istraživačkog instituta Pacifički forum.

Odbrambeni sistemi u regionu pod velikim pritiskom

Ranije tokom rata oštećen je i radar AN/FPS-132 (radar za rano upozoravanje) u Kataru, pokazalo je istraživanje Džejms Martin Centra. Taj stacionarni sistem služi za rano upozoravanje i otkrivanje pretnji na velikim udaljenostima, ali nema preciznost potrebnu za navođenje oružja na cilj.

Sistemi protivvazdušne i protivraketne odbrane u području Zaliva nalaze se pod velikim pritiskom, a ponekad su i preopterećeni iranskim osvetničkim napadima dronovima i balističkim projektilima.

To je izazvalo zabrinutost da bi zalihe naprednih presretača za sisteme THAAD i PAC-3 uskoro mogle pasti na opasno niske nivoe.

Pentagon pokušava da ubrza proizvodnju oružja

Prošlog petka predstavnici odbrambenih kompanija, uključujući Lokid Martin i RTX Corporation, sastali su se u Beloj kući dok Ministarstvo rata SAD pokušava da ubrza proizvodnju naoružanja.