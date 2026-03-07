"ČEKAMO VAS" Iranska garda opasno zapretila Amerikancima, evo gde će udariti! Portparol IRGC-a podsetio na događaj iz 1987. godine! (FOTO)
Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da čeka američke snage koje bi trebale da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put na kojem je saobraćaj i dalje znatno otežan zbog regionalnog rata, piše AFP.
- Čekamo ih - poručio je portparol Garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike objavio da se mornarica priprema za pratnju brodova kroz moreuz "čim to bude razumno".
- Amerikancima preporučujemo da se, pre donošenja bilo kakve odluke, prisete požara na američkom supertankeru Bridžton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili meta napada - dodao je Naini, a prenosi novinska agencija Fars.
Tanker Bridžton, koji se spominje u pretnji, minirala je Iranska revolucionarna garda 1987. godine dok ga je kroz Persijski zaliv pratila američka mornarica.