Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da čeka američke snage koje bi trebale da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put na kojem je saobraćaj i dalje znatno otežan zbog regionalnog rata, piše AFP.

- Čekamo ih - poručio je portparol Garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike objavio da se mornarica priprema za pratnju brodova kroz moreuz "čim to bude razumno".

- Amerikancima preporučujemo da se, pre donošenja bilo kakve odluke, prisete požara na američkom supertankeru Bridžton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili meta napada - dodao je Naini, a prenosi novinska agencija Fars.

Tanker Bridžton, koji se spominje u pretnji, minirala je Iranska revolucionarna garda 1987. godine dok ga je kroz Persijski zaliv pratila američka mornarica.