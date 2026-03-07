Slušaj vest

Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da čeka američke snage koje bi trebale da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put na kojem je saobraćaj i dalje znatno otežan zbog regionalnog rata, piše AFP.

Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

- Čekamo ih - poručio je portparol Garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike objavio da se mornarica priprema za pratnju brodova kroz moreuz "čim to bude razumno".

- Amerikancima preporučujemo da se, pre donošenja bilo kakve odluke, prisete požara na američkom supertankeru Bridžton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili meta napada - dodao je Naini, a prenosi novinska agencija Fars.

Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Tanker Bridžton, koji se spominje u pretnji, minirala je Iranska revolucionarna garda 1987. godine dok ga je kroz Persijski zaliv pratila američka mornarica.

Sve o ratu Amerike i Izraela protiv Irana možete naći OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaNANET SNAŽAN UDARAC AMERIČKIM TRUPAMA! Iran uništio KLJUČNI sistem vojske SAD u Jordanu vredan 300 miliona dolara?! Objavljeni satelitski snimci iz pustinje!
američki PVO sistem
PlanetaAMERIČKI ELITNI BOMBARDER B-1 STIGAO U NATO DRŽAVU! Izvodiće UDARE na Iran, razvija ogromnu brzinu, opremljen sa 24 krstareće rakete ili 34 tona oružja! (VIDEO)
b1b-over-the-pacific-ocean.jpg
PlanetaNAJVEĆE BOMBARDOVANJE IRANA DO SADA, AERODROM U PLAMENU! Snažne eksplozije u Teheranu i Tel Avivu! Tramp razmatra slanje trupa, Izrael ostaje bez PVO raketa?
Iran rat rakete
Planeta"NEKONTROLISANA MIGRACIJA MORA MORA BITI SREČENA" Merc pozvao na očuvanje teritorijalnog integriteta Irana
x02 AP Mark Schiefelbein.jpg