Slušaj vest

U noći 7. marta, Rusija je izvršila napad balističkim raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove.

U Harkovu je pet ljudi poginulo, a deset je povređeno u napadu na stambenu zgradu, saopštile su vlasti.

Napad na Harkov: Petoro mrtvih ispod ruševina

U Harkovu je balistička raketa direktno pogodila višespratnu stambenu zgradu u Kijevskom okrugu grada, izazvala požar i velika razaranja.

Gradonačelnik Igor Terehov rekao je da su spasilačke službe pronašle tela pet žrtava ispod ruševina.

„Potvrđeno je da je balistička raketa direktno pogodila višespratnu zgradu. Pričinjena je značajna šteta, izbio je požar, a moguće je da su ljudi zarobljeni ispod ruševina“, rekao je Terehov odmah nakon napada.

Prema podacima Državne službe za vanredne situacije, među deset povređenih je dvoje dece.

U međuvremenu, u Čugujivu, Harkovska oblast, dve osobe su povređene nakon što je ruski dron pogodio porodičnu kuću oko 1:20 ujutru.

Eksplozije u Kijevu, dronovi iznad Odese

Prve eksplozije u glavnom gradu Ukrajine odjeknule su oko 1:30 po lokalnom vremenu, a nove su usledile deset minuta kasnije. Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima.

„U glavnom gradu deluju snage protivvazdušne odbrane. Ostanite u skloništima“, rekao je Kličko.