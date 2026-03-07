TORNADO RAZORIO SVE, IMA MRTVIH! Porušene kuće, vetar čupao krovove, leteli automobili, ima povređenih! Objavljeni zastrašujući snimci SMRTONOSNE OLUJE u SAD!
Tornadoi snažna oluja u petak su u južnom Mičigenuu SAD odneli najmanje četiri života, dok je više od deset osoba povređeno. Uništeno je više kuća, a stotine stanovnika ostalo je bez električne energije, saopštile su lokalne vlasti, prenosi Rojters.
Snažni vetrovi podižu krovove i ruše objekte
Nedugo nakon što je Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenja na tornado, na društvenim mrežama pojavili su se video zapisi iz gradova Tri reke i Junion sitija koji prikazuju kako snažni vetrovi skidaju krovove s objekata i podižu krhotine u vazduh.
Snimci lokalnih medija prikazuju srušene zgrade i uništene automobile, kao i oborene stubove, drveće i saobraćajne znakove.
Smrtni slučajevi i povređeni
U okrugu Brenč, gde se nalazi Junion siti, prijavljena su tri smrtna slučaja i desetak povređenih, saopštila je kancelarija šerifa.
U okrugu Kas jedna osoba je poginula, a nekoliko je povređeno, navode lokalne vlasti.
- Više velikih objekata, uključujući kuće i spremišta, pretrpelo je štetu koja se kretala od ozbiljnih strukturnih oštećenja do potpunog uništenja - navodi se u izjavi objavljenoj na web stranici okruga Kas.
Nestanci struje i oštećena infrastruktura
Lokalni zvaničnici navode da su stotine ljudi pogođene nestankom struje.
- Oboreni su brojni stubovi, oštećeni transformatori i velike deonice dalekovoda završile su na tlu. Severni deo jezera Junion pretrpeo je najveću štetu, sa otprilike dve milje srušenih dalekovoda samo u tom području - stoji u objavi na službenoj Fejsbuk stranici grada Junion Siti, uz napomenu da obnova može potrajati nekoliko dana.
Državne mere i nadzor situacije
Guvernerka Mičigena, Grečen Vitmer aktivirala je Državni centar za hitne operacije radi praćenja situacije.
- Država je spremna da ispuni sve zahteve za potrebnim resursima, ali do sada ih još nismo primili. Čini se da je lokalna zajednica uspela da odgovori na vrlo razoran petak popodne i uveče u jugozapadnom Mičigenu - rekao je za Rojters, Klejton Kamins, portparol hitnih službi i policije Mičigena.