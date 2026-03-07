Slušaj vest

Tornadoi snažna oluja u petak su u južnom Mičigenuu SAD odneli najmanje četiri života, dok je više od deset osoba povređeno. Uništeno je više kuća, a stotine stanovnika ostalo je bez električne energije, saopštile su lokalne vlasti, prenosi Rojters.

Snažni vetrovi podižu krovove i ruše objekte

Nedugo nakon što je Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenja na tornado, na društvenim mrežama pojavili su se video zapisi iz gradova Tri reke i Junion sitija koji prikazuju kako snažni vetrovi skidaju krovove s objekata i podižu krhotine u vazduh.

Snimci lokalnih medija prikazuju srušene zgrade i uništene automobile, kao i oborene stubove, drveće i saobraćajne znakove.

1/9 Vidi galeriju Tornado u Mičigenu u SAD Foto: Printskrin

Smrtni slučajevi i povređeni

U okrugu Brenč, gde se nalazi Junion siti, prijavljena su tri smrtna slučaja i desetak povređenih, saopštila je kancelarija šerifa.

U okrugu Kas jedna osoba je poginula, a nekoliko je povređeno, navode lokalne vlasti.

- Više velikih objekata, uključujući kuće i spremišta, pretrpelo je štetu koja se kretala od ozbiljnih strukturnih oštećenja do potpunog uništenja - navodi se u izjavi objavljenoj na web stranici okruga Kas.

Nestanci struje i oštećena infrastruktura

Lokalni zvaničnici navode da su stotine ljudi pogođene nestankom struje.

- Oboreni su brojni stubovi, oštećeni transformatori i velike deonice dalekovoda završile su na tlu. Severni deo jezera Junion pretrpeo je najveću štetu, sa otprilike dve milje srušenih dalekovoda samo u tom području - stoji u objavi na službenoj Fejsbuk stranici grada Junion Siti, uz napomenu da obnova može potrajati nekoliko dana.

Državne mere i nadzor situacije

Guvernerka Mičigena, Grečen Vitmer aktivirala je Državni centar za hitne operacije radi praćenja situacije.