Ono što je u početku izgledalo kao rutinska policijska intervencija u nemačkom gradu Drezdenu, u četvrtak uveče preraslo je u dramatičnu i opasnu poteru kroz ulice okruga Fridrihštat.

Četiri policajca su sa ozbiljnim povredama završila u bolnici nakon što su se tokom akcije sudarila dva patrolna vozila, dok je više civilnih automobila pretrpelo veliku materijalnu štetu.

Dvojica osumnjičenih, koji su prethodno ukrali kombi i pokrenuli čitav incident, na kraju su privedena.

Incident je počeo oko 20 časova po lokalnom vremenu na parkingu sportskog kompleksa Ostra.

Dvojica mladića uspela su, na način koji istražitelji još pokušavaju da utvrde, da dođu do ključeva i odvezusrebrni Mercedes Viano.

Dramatična potera, gazili sve pred sobom Krađu su primetili očevici koji su odmah obavestili policiju.

Patrola je ubrzo uočila sumnjivo vozilo i pokušala da ga zaustavi, ali su osumnjičeni naglo ubrzali i započeli rizičnu poteru velikom brzinom kroz gradske ulice.

Tokom bekstva za sobom su ostavljali haos.

Najpre su udarili u Audi A3 kojim je upravljao 24-godišnji vozač, a zatim su se sudarili i sa VW Polom za čijim volanom je bio 25-godišnjak.

Ni posle toga nisu stali – prilikom opasnog preticanja ukradeni Mercedes je bočno zakačio i Citroën Berlingo.

Potera je okončana u ulici Vahsblajhštrase, gde su osumnjičeni izgubili kontrolu nad kombijem i velikom brzinom udarili u četiri parkirana automobila.

Silina sudara bila je tolika da je sa Mercedesa potpuno otkinut prednji desni točak.

Vozili bez dozvole pod dejstvom alkohola i droge

Nakon finalnog sudara, mladići su napustili uništeni kombi i pokušali da se spasu bekstvom pešice. Ipak, policija ih je sustigla nakon kraćeg sprinta i stavila im lisice na ruke.

Utvrđeno je da su osumnjičeni državljani Litvanije, starosti 18 i 21 godinu.

Nijedan od njih nije posedovao vozačku dozvolu, a u trenutku hapšenja obojica su zaudarala na alkohol i kanabis.

Sudar dva policijska vozila

Vest o hapšenju osumnjičenih ubrzo je zasenjena novim dramatičnim razvojem događaja.

Preko policijske radio-veze stigla je informacija da je još jedna patrola, koja je učestvovala u istoj akciji, doživela ozbiljnu saobraćajnu nesreću.

Dok su sa uključenim rotacijama velikom brzinom prolazili kaldrmom ispred bolnice u Fridrihštraseu, vozač jednog patrolnog vozila izgubio je kontrolu nad automobilom i snažno udario u drugo policijsko vozilo.