Čak 50 izraelskih borbenih aviona izvelo je u petak napad na podzemni bunker u Teheranu, izgrađen za ubijenog vrhovnog vođu Irana, Alija Hamneija, saopštila je izraelska vojska.

Izraelska vojska (IDF) je objavila da je operacija izvedena u centru Teherana, a bunker se nalazio ispod kompleksa koji koriste iranske vlasti.

Hamnei je ubijen u prvim američko-izraelskim napadima prošle subote.

- Hamnei je eliminisan pre nego što je mogao da koristi bunker tokom operacije "Lav koji riče", ali kompleks su nastavili da koriste visoki zvaničnici iranskog režima - navodi izraelska vojska na Telegramu.

Precizni udari i obaveštajne informacije

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je u operaciji učestvovalo oko 50 aviona, koji su pratili precizne podatke izraelske vojnoobaveštajne službe i koordinaciju sa tajnom službom Mosad.

Bunker je opisivan kao "sigurno krizno sklonište" namenjeno Hamneiju za upravljanje borbenim operacijama tokom sukoba, ali ga on nikada nije koristio jer je već bio likvidiran u ranijim napadima.

Posle njegove smrti, bunker su nastavili da koriste drugi visoki iranski zvaničnici, prenosi indijska New Delhi Television (NDTV).

Podzemni kompleks i njegova svrha

Prema izraelskom ratnom vazduhoplovstvu, Iran je godinama razvijao podzemni objekat kako bi stvorio bazu za sprovođenje vojnih planova i, kako tvrdi Izrael, "promovisanje ekstremističke i brutalne ideologije usmerene protiv Izraela i zapadnog sveta".

- Podzemni bunker protezao se preko čitavih ulica u centru Teherana, imao je više ulaza i prostorije za sastanke visokih zvaničnika iranskog terorističkog režima - navodi NDTV, pozivajući se na saopštenje izraelskog vazduhoplovstva.

Napad je izveden nakon opsežnog prikupljanja obaveštajnih podataka i dugotrajnog istraživanja izraelske vojnoobaveštajne službe. Kompleks je služio kao centralno i najvažnije komandno sedište iranskih vlasti, a njegovo uništenje dodatno je oslabilo sposobnosti Teherana za komandovanje i kontrolu.

Smrt vrhovnog vođe

Ajatolah Ali Hamnei, koji je više od tri decenije bio vrhovni vođa Irana, ubijen je u zajedničkim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Imao je 86 godina. Iranski državni mediji objavili su njegovu smrt rano u nedelju, nakon velikog udara koji su pokrenuli Izrael i SAD.