Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na vladu Šri Lanke da ne repatrira preživele sa iranskog ratnog broda koji je potonuo ove nedelje, kao ni posadu drugog iranskog broda koji je u vlasništvu Šri Lanke, navodi se u internom telegramu Stejt departmenta u koji je Rojters imao uvid.

Amerikanci potopili iranski ratni brod Dena

Američka podmornica je u sredu potopila ratni brod IRIS Dena u Indijskom okeanu oko 19 nautičkih milja od južnog lučkog grada Gale, usmrtivši desetine mornara.

U četvrtak je Šri Lanka počela da iskrcava 208 članova posade sa drugog iranskog broda, pomoćnog broda mornarice IRIS Bušer, koji se našao nasukan u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Šri Lanke, ali van njene morske granice.

Predsednik Anura Kumara Disanajake rekao je da njegova ostrvska nacija ima „humanitarnu odgovornost“ da primi posadu.

Detalji napada na brod Dena

Napad torpedom na brod Dena - koje je američki ministar odbrane Pit Hegset opisao kao „tihu smrt“ - bila je prva takva akcija Sjedinjenih Država od Drugog svetskog rata i jasan znak širenja geografskog obima iranskog sukoba.

U internom dopisu Stejt departmenta od 6. marta, koji još nije objavljen, navodi se da je Džejn Hauel, otpravnica poslova u ambasadi SAD u Kolombu, naglasila vladi Šri Lanke da ni posada broda „Bušer“ niti 32 preživela sa broda „Dene“ ne treba da budu vraćeni u Iran.

U memorandumu se navodi: „Vlasti Šri Lanke trebalo bi da minimiziraju pokušaje Irana da koristi pritvorenike u propagandne svrhe.“

Reakcije zvaničnika

Stejt department nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, kao ni predstavnici kancelarije predsednika Disanajakea i Ministarstva spoljnih poslova Šri Lanke.

U dopisu se otkriva da je Hauel takođe obavestio izraelskog ambasadora u Indiji i Šri Lanki da ne postoji plan za repatrijaciju posade u Iran.

Ambasador je pitao Hauela „da li je bilo bilo kakvog kontakta sa posadom koji bi podstakao prebege“, navodi se u dopisu.

Predstavnik izraelske ambasade u Nju Delhiju nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

U sredu je zamenik ministra zdravlja i masovnih medija Šri Lanke, Hansaka Vidžemuni, rekao Rojtersu da je Teheran zatražio pomoć od Kolomba u repatrijaciji tela poginulih na brodu Dena, ali da vremenski okvir za to još nije određen.

Pomorske vežbe u Bengalskom zalivu

Dena je učestvovala u pomorskim vežbama koje je Indija organizovala u Bengalskom zalivu prošlog meseca i vraćala se u Iran kada ju je pogodio američki torpedo.

Foto: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je Rojtersu da je Dena bila naoružana kada je pogođena i da Sjedinjene

Države nisu upozorile pre izvođenja napada.

U depeši Stejt departmenta se navodi da će drugi brod, Bušer, ostati u šrilankanskom pritvoru tokom trajanja sukoba.