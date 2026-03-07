Slušaj vest

U ponedeljak, dva dana od početka novog sukoba na Bliskom istoku, dogodio se jedan od najneobičnijih incidenata u modernoj vazduhoplovnoj istoriji.

Kuvajtski F/A-18 Hornetoborio je čak tri američka aviona F-15E Strike Eagle dok su se oni vraćali sa borbene misije. Svih šestoro članova posade (Strike Eagle ima pilota i oficira zaduženog za naoružanje) uspelo je da se katapultira i preživi.

Prvi snimci i napad iz neposredne blizine

Prvi snimci prolaznika prikazuju američke avione kako padaju, dok su se piloti katapultirali i bezbedno sleteli padobranima.

Ono što čini događaj posebno neobičnim je to što se napad odvijao u vizuelnom dometu pilota, što znači da su avioni bili toliko blizu da su verovatno mogli videti jedni druge kroz kokpite.

1/9 Vidi galeriju Iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Kuvajtski pilot koristio je rakete AIM-9 Sidewinder koje prate toplotu motora. Američki piloti, opušteni jer su se nalazili u prijateljskom vazdušnom prostoru, verovatno nisu ni znali da su meta dok nisu pogođeni.

Jedan bivši instruktor na Hornetu pojasnio je proceduru: "Morate ručno prebaciti mod za borbu, radar mora zaključati metu, i tek kada dobijete signal 'SHOOT', pritisnete okidač."

- Jedan pogodak može biti tragična greška, ali da neko tri puta zaredom pogodi saveznika koji je ispred njega? To je gotovo neverovatno - rekao je on.

Kuvajt - ključni saveznik SAD

Kuvajt decenijama ima stratešku ulogu kao saveznik Sjedinjenih Američkih Država. U zemlji se nalaze važne baze, logistički centri i skladišta opreme, a vazdušni prostor redovno koriste američki i saveznički borbeni avioni u operacijama iznad Iraka i Sirije.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sumnja na namerni čin

U trenutku napada, kuvajtska protivvazdušna odbrana bila je u stanju najveće uzbune, jer su iranski dronovi upravo prodrli u njihov vazdušni prostor, a jedan je pogodio luku i usmrtio šest američkih vojnika.

- Kontrolori su usmerili Hornete na F-15E, ali je neshvatljivo kako pilot iz neposredne blizine nije prepoznao masivne dvomotorne F-15E, koji nisu izvodili nikakve agresivne manevre - navodi bivši američki pilot za Air & Space Forces Magazine.

Zbog blizine napada pojavile su se velike sumnje. Naime, neki stručnjaci krive haos u komunikaciji i stres zbog iranskih napada u regionu, dok se drugi pitaju da li je pilot namerno napao saveznike.

- Ili je reč o potpunom kolapsu komandnog lanca, ili je pilot jednostavno poludeo - navode analitičari.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Istraga je u toku

Istražitelji analiziraju sistem "prijatelj ili neprijatelj" (IFF) kako bi utvrdili da li je on zakazao ili ga je kuvajtski pilot ignorisao.

Bez obzira da li se radi o tehničkom kvaru, psihičkom slomu ili neverovatnom nizu nesrećnih okolnosti, ovaj incident je otkrio ozbiljne rupe u koordinaciji saveznika usred ratnog haosa.