BELA KUĆA OBJAVILA PROPAGANDNI RATNI VIDEO: Na njemu holivudski superheroji "sprovode pravdu na američki način" u Iranu! Tramp na udaru kritika! (VIDEO)
Propagandni video inspirisan Holivudom, koji je objavila Bela kuća, obećava "pravdu na američki način" za Iran. U snimku se pojavljuju filmske zvezde iz Australije, Novog Zelanda i Kanade, a promovišu se likovi poput korumpiranog advokata, dilera droge i borca za slobodu koji se suprotstavlja nadmoćnoj sili strane vojske.
Reakcije na društvenim mrežama
Video od 42 sekunde, objavljen na zvaničnom nalogu Bele kuće na mreži X u četvrtak, naišao je na veliko ismevanje na internetu. Mnogi komentatori optužili su administraciju predsednika Donalda Trampaza nezrelost i uporedili njegovu strategiju na društvenim mrežama sa onom koju bi vodili tinejdžeri.
Superheroji i filmske scene u videu
Snimak počinje scenom iz filma Iron Man 2, u kojoj lik Tonija Starka, kojeg glumi Robert Dauni Jr., govori: "Probudi se, tata je stigao", dok pljeskom rukama aktivira niz kompjutera.
Ironično, Dauni Jr. je poznat kao glasni kritičar Trampa i aktivno je podržavao njegovu demokratsku protivnicu Kamalu Haris tokom predsedničke kampanje 2024. godine.
Likovi iz "Gladijatora" i "Hrabrog srca"
Sledeći glumci u videu su Rasel Krou iz filma Gladijator i Mel Gibson iz filma Hrabro srce. Krou je poreklom sa Novog Zelanda, dok je Gibson rođen u Njujorku, ali je odrastao u Australiji.
Oba filma prikazuju male, naizgled nemoćne grupe koje prkose moćnim imperijalnim silama - u "Hrabrom srcu" Gibson igra škotskog borca za slobodu Vilijama Volasa koji se suprotstavlja engleskoj vojsci.
Kontroverzni likovi iz serija i filmova
Posle kratkog kadra Toma Kruza kao pilota Maverika iz filma Top Gun, pojavljuje se lik advokata Džimija Mekgila iz serija Breaking Bad i Better Call Saul.
Tog lika igra Bob Odenkirk, poznat po tome što brani nastavnika koji postaje proizvođač metamfetamina, Voltera Vajta.
Zatim se pojavljuje Kianu Rivs, kanadski glumac rođen u Bejrutu, koji iz filma John Wick izgovara čuvenu rečenicu: "Mislim da sam se vratio!"
Glumci kritikovali i osudili Trampa
U videu se pojavljuje i Brajan Krenston, koji u "Breaking Bad" igra Voltera Vajta i izgovara poznatu rečenicu: "Ja sam opasnost!"
Poput Daunija Jr., i Krenston je ranije javno kritikovao Trampa. Još 2017. izjavio je da ga je razočaralo što je Tramp postao predsednik, a 2019. je tokom dodele nagrada Tony Awards osudio njegovu "demagogiju".
Heroji iz akcionih filmova
U nastavku videa smenjuju se kostimirani i crtani akcioni heroji, kao i američki ministar odbrane Pit Hegset. Video se završava glasom koji izgovara "savršena pobeda", poznata fraza iz filmskog serijala Mortal Kombat, uz natpis "Bela kuća".
Kritike zbog propagande i AI sadržaja
Administracija Donalda Trampa sve češće koristi provokativne vizuale kako bi prenela političke poruke, prateći predsednikov konfrontacioni stil na društvenim mrežama, koji uključuje ismevanje, uvrede i trolovanje.
U januaru je čak digitalno izmenjena fotografija žene uhapšene na protestu protiv imigracione politike kako bi izgledalo da plače.
Administracija je otvoreno koristila i veštačku inteligenciju za stvaranje videa i slika koje kritičari nazivaju "slopagandom". Jedan od takvih snimaka iz oktobra prošle godine prikazao je Trampa kako baca izmet na građane koji su prisustvovali protestima "Bez kraljeva".
Sporovi sa umetnicima
Takođe nije jasno da li je Bela kuća dobila dozvolu za korišćenje filmskih scena u ovom videu. Mnogi poznati umetnici i muzičari - uključujući grupu ABA, pevačicu Bejons, pevača Brusa Springstina i Rolingstonse - ranije su ulazili u sukobe sa Belom kućom zbog korišćenja njihove muzike bez dozvole.
