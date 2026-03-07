Slušaj vest

Propagandni video inspirisan Holivudom, koji je objavila Bela kuća, obećava "pravdu na američki način" za Iran. U snimku se pojavljuju filmske zvezde iz Australije, Novog Zelanda i Kanade, a promovišu se likovi poput korumpiranog advokata, dilera droge i borca za slobodu koji se suprotstavlja nadmoćnoj sili strane vojske.

Reakcije na društvenim mrežama

Video od 42 sekunde, objavljen na zvaničnom nalogu Bele kuće na mreži X u četvrtak, naišao je na veliko ismevanje na internetu. Mnogi komentatori optužili su administraciju predsednika Donalda Trampaza nezrelost i uporedili njegovu strategiju na društvenim mrežama sa onom koju bi vodili tinejdžeri.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp u sobi za krizne situacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AFP / AFP / Profimedia, Shutterstock

Superheroji i filmske scene u videu

Snimak počinje scenom iz filma Iron Man 2, u kojoj lik Tonija Starka, kojeg glumi Robert Dauni Jr., govori: "Probudi se, tata je stigao", dok pljeskom rukama aktivira niz kompjutera.

Ironično, Dauni Jr. je poznat kao glasni kritičar Trampa i aktivno je podržavao njegovu demokratsku protivnicu Kamalu Haris tokom predsedničke kampanje 2024. godine.

1/28 Vidi galeriju Trampov govor u Kongresu SAD Foto: WILL OLIVER/EPA, Jessica Koscielniak/POOL Reuters, KENNY HOLSTON / POOL/THE NEW YORK TIMES POOL, Allison Robbert/FR172296 AP, J. Scott Applewhite/AP

Likovi iz "Gladijatora" i "Hrabrog srca"

Sledeći glumci u videu su Rasel Krou iz filma Gladijator i Mel Gibson iz filma Hrabro srce. Krou je poreklom sa Novog Zelanda, dok je Gibson rođen u Njujorku, ali je odrastao u Australiji.

Oba filma prikazuju male, naizgled nemoćne grupe koje prkose moćnim imperijalnim silama - u "Hrabrom srcu" Gibson igra škotskog borca za slobodu Vilijama Volasa koji se suprotstavlja engleskoj vojsci.

Kontroverzni likovi iz serija i filmova

Posle kratkog kadra Toma Kruza kao pilota Maverika iz filma Top Gun, pojavljuje se lik advokata Džimija Mekgila iz serija Breaking Bad i Better Call Saul.

Tog lika igra Bob Odenkirk, poznat po tome što brani nastavnika koji postaje proizvođač metamfetamina, Voltera Vajta.

Zatim se pojavljuje Kianu Rivs, kanadski glumac rođen u Bejrutu, koji iz filma John Wick izgovara čuvenu rečenicu: "Mislim da sam se vratio!"

1/3 Vidi galeriju Iran Foto: Dani Salvà / VWPics / Profimedia, G&M Therin-Weise / robertharding / Profimedia, Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Glumci kritikovali i osudili Trampa

U videu se pojavljuje i Brajan Krenston, koji u "Breaking Bad" igra Voltera Vajta i izgovara poznatu rečenicu: "Ja sam opasnost!"

Poput Daunija Jr., i Krenston je ranije javno kritikovao Trampa. Još 2017. izjavio je da ga je razočaralo što je Tramp postao predsednik, a 2019. je tokom dodele nagrada Tony Awards osudio njegovu "demagogiju".

Heroji iz akcionih filmova

U nastavku videa smenjuju se kostimirani i crtani akcioni heroji, kao i američki ministar odbrane Pit Hegset. Video se završava glasom koji izgovara "savršena pobeda", poznata fraza iz filmskog serijala Mortal Kombat, uz natpis "Bela kuća".

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kritike zbog propagande i AI sadržaja

Administracija Donalda Trampa sve češće koristi provokativne vizuale kako bi prenela političke poruke, prateći predsednikov konfrontacioni stil na društvenim mrežama, koji uključuje ismevanje, uvrede i trolovanje.

U januaru je čak digitalno izmenjena fotografija žene uhapšene na protestu protiv imigracione politike kako bi izgledalo da plače.

Administracija je otvoreno koristila i veštačku inteligenciju za stvaranje videa i slika koje kritičari nazivaju "slopagandom". Jedan od takvih snimaka iz oktobra prošle godine prikazao je Trampa kako baca izmet na građane koji su prisustvovali protestima "Bez kraljeva".

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Sporovi sa umetnicima

Takođe nije jasno da li je Bela kuća dobila dozvolu za korišćenje filmskih scena u ovom videu. Mnogi poznati umetnici i muzičari - uključujući grupu ABA, pevačicu Bejons, pevača Brusa Springstina i Rolingstonse - ranije su ulazili u sukobe sa Belom kućom zbog korišćenja njihove muzike bez dozvole.