Švedska vlada je organizovala čarter let kako bi vratila državljane Švedske koji su ostali zaglavljeni u Dubaiju zbog situacije na Bliskom istoku.

Avion raspolaže sa 180 mesta, a prednost pri ukrcavanju imaju posebno ugrožene grupe – bolesne osobe, porodice sa malom decom i ljudi sa posebnim medicinskim potrebama.

Cena karte iznosi oko 12.000 švedskih kruna po odrasloj osobi (oko 131 hiljada dinara) a plaćanje se obavlja putem aplikacije Swish.

Očekuje se da avion sleti u Švedsku u nedelju ujutru.

Pored ovog čarter leta, Švedska obezbeđuje i mesta na letovima drugih zemalja Evropske unije putem mehanizma civilne zaštite. Ministarstvo spoljnih poslova takođe šalje tim za vanredne situacije i policijsku podršku kako bi pomogli u organizaciji evakuacije.

(Kurir.rs/aftonbladet)

