Iranski ambasador u Velikoj Britaniji Sajed Ali Musavi izjavio je da ukoliko se nastavi "agresija američke i izraelske strane, Iran će nastaviti da se brani".

Iako se iranski predsednik jutros izvinio i obećao da će zaustaviti napade na susedne države, ambasador je za BBC rekao da je politika njegove zemlje da se "brani".

Međutim, naglasio je da je iranska strana spremna da ne napada susede.

"To zavisi od aktivnosti Amerikanaca i izraelskog režima. Ako se agresija nastavi, nema sumnje da ćemo se braniti. A ako žele da koriste te vojne baze, iako mi to ne želimo, nema sumnje da ćemo se braniti u skladu s tim", rekao je.

Naveo je da bi baze, imovina ili objekti koji služe za napade na Iran bili smatrani "legitimnim metama".

