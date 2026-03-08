Slušaj vest

Nigerijska vojska ubila je najmanje 45 osoba u okršaju na severu Nigerije.

Kako se navodi u saopštenju vlade savezne države Katsina, u sukobu je ubijeno 45 "bandita".

Do sukoba je došlo nakon napada naoružanih grupa muškaraca iz susedne države Zamfara, koji su 5. marta upali u selo Alhazava i pokušali da ukradu stoku, navodi se u saopštenju.

Napadači su se vratili sledećeg dana i naišli na raspoređene vojnike, što je dovelo do sukoba u kojem je vojska ubila 45 napadača, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaIRANSKI PREDSEDNIK SE IZVINIO ZEMLJAMA ZALIVA ZA NAPADE: Brutalno odgovorio na zahtev američkog predsednika za bezuslovnu predaju, Tramp pobesneo! (VIDEO)
tramp masud.jpg
PlanetaAMERIKA TORPEDOM POTOPILA IRANSKI RATNI BROD, POGINULE DESETINE MORNARA: Vašington vrši pritisak na vladu Šri Lanke, sudbina preživelih u njenim rukama! (VIDEO)
iranski ratni brod Dena.jpg
HrvatskaEKSPLOZIJA USTAŠTVA, SVAKI ČETVRTI HRVAT MLAĐI OD 24 GODINE STAO BI UZ NDH: Šokantni rezultati istraživanja, jedan podatak posebno ZABRINJAVAJUĆ
profimedia0194713134.jpg
PlanetaBRUTALAN NOĆNI NAPAD BALISTIČKIM RAKETAMA NA KIJEV I HARKOV! Rusi SRAVNILI SA ZEMLJOM stambenu zgradu, ima mrtvih, HOROR prizor na mestu udara! (FOTO/VIDEO)
Harkov rat u Ukrajini (2).jpg