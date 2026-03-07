Slušaj vest

Neverovatna politička i pravna bura potresla je italijansku opštinu Kazorate Primo (Casorate Primo), i to zbog potpuno bizarne cifre od 30 evra, potrošenih na tradicionalne kolače za dečji karneval.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, sve je počelo naizgled bezazlenom i plemenitom inicijativom, ali je račun za plaćene kolače ubrzo završio na stolu tužalaca Suda revizora. Kako bi "zasladio" karnevalsku zabavu koju je opština organizovala za lokalnu decu, jedan odbornik vladajuće stranke ponudio se da kupi poslužavnik tradicionalnih italijanskih kolača (chiacchiere).

U želji da uštedi opštinski novac, odbornik je odlučio da kupovinu obavi u veleprodajnom supermarketu gde su cene znatno niže. Međutim, pošto je za ulazak u taj market bila potrebna članska karta koju on nije imao, iskoristio je karticu svog oca.

Birokratski pakao je nastao prilikom pravdanja troškova: faktura je izdata na ime njegovog oca (koji je zanatlija i nema nikakvu javnu funkciju), a opština mu je uredno refundirala tih 30 evra kako bi mu nadoknadila trošak.

Opozicija momentalno alarmirala Sud

Ovu naizgled banalnu situaciju opozicija je odmah iskoristila za brutalan politički napad. Odbornik Luiđi Kozentini prijavio je incident regionalnom tužilaštvu Suda revizora, optužujući vlast za "nesmotreno korišćenje javnog novca" i ističući kao anomaliju to što se račun za dečje slatkiše isplaćuje na ime privatnog građanina.

Nedavno je stigao i zvaničan odgovor tužilaca, koji su, vodeći se strogim tehničkim argumentima, presudili u korist opozicije.

Foto: Cseh Ioan / Alamy / Alamy / Profimedia

Sud je odluku obrazložio na sledeći način:

Trošak ne odgovara jasnim institucionalnim svrhama.

Nabavka kolača ne spada u kategoriju neizbežnih i hitnih operativnih potreba javnih službi.

Refundacija ocu odbornika smatra se potpuno "neopravdanom" iz pravne perspektive.

Dakle, iako su dobra volja i želja za uštedom očigledni, zakon je bio neumoljiv. Gradska uprava sada mora dobrovoljno da povrati spornih 30 evra u budžet kako bi izbegla mnogo oštrije sankcije.

Gradonačelnik Kazorate Prima, Enriko Vaj, smatra da su politički protivnici namerno preuveličali celu situaciju i napravili cirkus, ali obećava da će poštovati zakonske procedure.

- Ocu našeg odbornika je samo strogo nadoknađen novac koji je potrošen, a manjina je ovu priču iskoristila i zloupotrebila - izjavio je revoltirani gradonačelnik.

Opština planira da uloži žalbu na ovu sudsku odluku, tvrdeći da opštinski finansijski pravilnik zapravo dozvoljava refundaciju minimalnih troškova za ceremonije, što karneval svakako jeste. Ipak, gradonačelnik je uverio javnost da će se, ukoliko odluka Suda ostane konačna, administracija povinovati presudi i vratiti 30 evra u kasu.