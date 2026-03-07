Slušaj vest

Čak ni puni napad SAD na Iran verovatno ne bi srušio ukorenjeni vojni i klerikalni establišment Islamske Republike, zaključio je tajni izveštaj Nacionalnog obaveštajnog saveta.

To je procena koja dolazi u trenutku kada Trampova administracija najavljuje produženu vojnu kampanju za koju zvaničnici kažu da „tek počinje“, izveštava Vašington post.

Sadržaj izveštaja, završenog oko nedelju dana pre nego što su SAD i Izrael zaratili 28. februara, potvrdile su Vašington postu tri osobe upoznate sa njim.

U njemu se dovodi u pitanje proglašeni plan predsednika Donalda Trampa da „očisti“ vladajuću strukturu Irana i postavi vođu po svom izboru.

Izveštaj je razmatrao scenarije sukcesije nakon ciljane kampanje protiv iranskih lidera, kao i nakon šireg napada na rukovodstvo i vladine institucije.

U oba slučaja, obaveštajni zvaničnici su zaključili da će klerikalna i vojna elita odgovoriti na atentat na vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija, prateći protokole kako bi se osigurao kontinuitet vlasti.

ajatolah Ali Hamnei

Mogućnost da fragmentirana iranska opozicija preuzme kontrolu nad zemljom opisana je kao „malo verovatna“, rekli su izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarali o poverljivom izveštaju.

Nacionalni obaveštajni savet (NIC) je grupa iskusnih analitičara koji proizvode poverljive procene namenjene da predstavljaju kolektivni stav 18 obaveštajnih agencija Vašingtona.

Odgovor Bele kuće

CIA je uputila pitanja Kancelariji direktora Nacionalne obaveštajne službe, koja je odbila da komentariše.

Bela kuća nije rekla da li je predsednik bio upoznat sa procenom pre nego što je odobrio vojnu operaciju, koja se brzo proširila na istok, uključujući podmorničko ratovanje u Indijskom okeanu, i na zapad do sukoba protivraketne odbrane u blizini članice NATO-a Turske.

„Predsednik Tramp i administracija su jasno stavili do znanja svoje ciljeve operacijom Epski bes: da unište iranske kapacitete za balističke rakete i proizvodnju, unište njegovu mornaricu, okončaju njegovu sposobnost da naoružava posrednike i spreče ih da ikada dobiju nuklearno oružje“, rekla je portparolka Bele kuće Ana Keli u saopštenju. „Iranski režim je apsolutno slomljen.“

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana

Njujork tajms i Vol strit žurnal pomenuli su sumnje američkih obaveštajnih agencija u vezi sa mogućnošću da iranska opozicija preuzme vlast. Međutim, učešće NOV-a i njegova analiza mogućih ishoda manjih i većih ofanziva do sada nisu objavljeni.

Suzan Maloni, stručnjak za Iran i potpredsednica Instituta Brukings, rekla je da predviđanje NOV-a o opstanku iranskih institucija dolazi iz rigoroznog poznavanja Islamske Republike.

„To zvuči kao duboko informisana procena iranskog sistema i institucija i procesa koji su uspostavljeni tokom godina“, rekla je ona.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana

Izveštaj obaveštajnih službi, čini se, nije razmatrao druge moguće scenarije, kao što je slanje američkih kopnenih snaga u Iran ili naoružavanje etničkih Kurda radi podsticanja pobune.

Nije bilo moguće utvrditi da li je opsežna kampanja koju je analizirao tajni dokument identična operacijama koje su sada u toku.

Proces sukcesije

Proces iranske sukcesije, koji je izveštaj predvideo, sada je u toku, ali pod pritiskom masovne američko-izraelske kampanje bombardovanja iz vazduha i sa mora.

Odluka o nasledniku vrhovnog vođe je u rukama moćnog klerikalnog tela, Skupštine stručnjaka, ali članovi Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGK) i drugi članovi bezbednosnog establišmenta takođe igraju uticajnu ulogu.

Postoje jake spekulacije da će skupština imenovati sina pokojnog vrhovnog vođe, Modžtabu Hamneija, ali nije bilo zvanične objave.

Modžtaba Hamnei

IRGK je insistirao na njegovoj kandidaturi, ali se suočio sa otporom drugih moćnih aktera, uključujući Alija Laridžanija, sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, rekao je zapadni bezbednosni zvaničnik.

Kako rat ulazi u drugu nedelju, Tramp nastavlja da zahteva „BEZUSLOVNU PREDAJU“ Irana, napisao je u objavi na društvenoj mreži Truth Social i nagovestio da bi trebalo da ima ulogu u izboru sledećeg lidera zemlje.

Tramp želi veću ulogu

Tramp je novinarima rekao da je mlađi Hamnei „nesposoban“ i „lakan“ i da ne želi iranske lidere koji bi samo „obnovili“ nuklearnu i balističku raketnu infrastrukturu zemlje.

„Želimo da imaju dobrog vođu. Imamo neke ljude za koje mislim da bi dobro obavili posao“, rekao je za NBC News.

Predsednik iranskog parlamenta, Mohamed Bager Galibaf, odbacio je ideju da bi Tramp imao bilo kakvu ulogu u imenovanju sledećeg iranskog lidera.