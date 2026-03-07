Slušaj vest

Na malom francuskom karipskom ostrvu Sen Marten, muškarac osumnjičen za višemilionsku krađu kriptovaluta očigledno je verovao da će uspeti da se sakrije od vlasti. Međutim, američki FBI ga je pronašao u luksuznom skrovištu, a francuske snage bezbednosti ubrzo su ga uhapsile.

U sredu uveče, elitna jedinica francuske žandarmerije u zajedničkoj akciji sa agentima FBI-ja privela je Džona Dagitu, koji je osumnjičen da je ukrao čak 46 miliona dolara (oko 39,8 miliona evra) u kriptovalutama.

Kako je saopštio direktor Keš Patel na društvenim mrežama, hakerski napad bio je usmeren na sistem Službe maršala SAD, koji između ostalog čuva digitalnu imovinu zaplenjenu u akcijama američkih vlasti.

Kofer pun novca i USB diskova

Na fotografijama koje su objavile bezbednosne službe vidi se trenutak hapšenja – osumnjičenog odvode u lisicama, obučenog u majicu, šorts i japanke, dok se u pozadini vidi bazen luksuzne vile.

Na drugoj fotografiji nalazi se srebrni aluminijumski kofer pun svežnjeva novčanica od 100 dolara, okružen USB diskovima i pasošem.

Prema dostupnim informacijama, Džon Dagita je sin Dina Dagite, predsednika kompanije Command Services & Support Inc. iz Virdžinije, koja pruža logističke i druge usluge američkom Ministarstvu pravde i Ministarstvu odbrane.

Za sada nije poznato na koji način je osumnjičeni uspeo da provali u sistem i dođe do digitalne imovine.

Zajednička akcija više službi

Operacija hapšenja sprovedena je u saradnji FBI-ja, Jedinice za teške zločine francuske Nacionalne žandarmerije na ostrvu Sen Marten i interventne jedinice žandarmerije iz Gvadalupea.

Direktor FBI-ja poručio je da će američke vlasti nastaviti da tragaju za kriminalcima širom sveta.

- FBI će nastaviti da radi non-stop sa međunarodnim partnerima kako bi pronašao, uhapsio i procesuirao sve koji pokušavaju da prevare američke poreske obveznike, bez obzira gde se kriju - naveo je Patel.