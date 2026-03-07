OTAC MU RADI ZA PENTAGON, ON OPTUŽEN ZA KRAĐU 46 MILIONA DOLARA Haker "pao" na Karibima zbog pljačke kriptovaluta: Oglasio se FBI - uhapšen u japankama! (FOTO)
Na malom francuskom karipskom ostrvu Sen Marten, muškarac osumnjičen za višemilionsku krađu kriptovaluta očigledno je verovao da će uspeti da se sakrije od vlasti. Međutim, američki FBI ga je pronašao u luksuznom skrovištu, a francuske snage bezbednosti ubrzo su ga uhapsile.
U sredu uveče, elitna jedinica francuske žandarmerije u zajedničkoj akciji sa agentima FBI-ja privela je Džona Dagitu, koji je osumnjičen da je ukrao čak 46 miliona dolara (oko 39,8 miliona evra) u kriptovalutama.
Kako je saopštio direktor Keš Patel na društvenim mrežama, hakerski napad bio je usmeren na sistem Službe maršala SAD, koji između ostalog čuva digitalnu imovinu zaplenjenu u akcijama američkih vlasti.
Kofer pun novca i USB diskova
Na fotografijama koje su objavile bezbednosne službe vidi se trenutak hapšenja – osumnjičenog odvode u lisicama, obučenog u majicu, šorts i japanke, dok se u pozadini vidi bazen luksuzne vile.
Na drugoj fotografiji nalazi se srebrni aluminijumski kofer pun svežnjeva novčanica od 100 dolara, okružen USB diskovima i pasošem.
Prema dostupnim informacijama, Džon Dagita je sin Dina Dagite, predsednika kompanije Command Services & Support Inc. iz Virdžinije, koja pruža logističke i druge usluge američkom Ministarstvu pravde i Ministarstvu odbrane.
Za sada nije poznato na koji način je osumnjičeni uspeo da provali u sistem i dođe do digitalne imovine.
Zajednička akcija više službi
Operacija hapšenja sprovedena je u saradnji FBI-ja, Jedinice za teške zločine francuske Nacionalne žandarmerije na ostrvu Sen Marten i interventne jedinice žandarmerije iz Gvadalupea.
Direktor FBI-ja poručio je da će američke vlasti nastaviti da tragaju za kriminalcima širom sveta.
- FBI će nastaviti da radi non-stop sa međunarodnim partnerima kako bi pronašao, uhapsio i procesuirao sve koji pokušavaju da prevare američke poreske obveznike, bez obzira gde se kriju - naveo je Patel.
Kurir.rs/Bild