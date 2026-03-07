Slušaj vest

Predsednik Ujedinjeni Arapski Emirati i vladar Abu Dabija Mohamed bin Zajed Al Nahjan izjavio je da se njegova država trenutno nalazi u ratnom stanju, ali je naglasio da je situacija u zemlji stabilna i pod kontrolom.

U prvom javnom obraćanju nakon što je Iranska revolucionarna garda pokrenula raketne napade na UAE, u trenutku kada traju i američko-izraelski udari na Iran, Al Nahjan je poručio da njegova zemlja neće biti laka meta.

On je istakao da će država učiniti sve kako bi zaštitila teritoriju i građane, naglašavajući da su i svi stanovnici Emirata deo iste zajednice i da će vlast ispuniti svoju obavezu prema njima.

- UAE imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plen. Izvršićemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su takođe deo naše porodice - rekao je Mohamed bin Zajed Al Nahjan.

Prema navodima iranskih medija, mornaričke jedinice Iranska revolucionarna garda izvele su napad bespilotnim letelicama na vazduhoplovnu bazu Al Dafra, koja se nalazi oko 30 kilometara južno od Abu Dabija.

Novinska agencija Tasnim prenela je da je u ranim jutarnjim časovima izvedena koordinisana akcija pomorskih dronova usmerena ka toj vojnoj instalaciji.

Ministarstvo odbrane Emirata saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na više pretnji iz vazduha. Ukupno je registrovano 16 balističkih raketa, od kojih je 15 oboreno, dok je jedna završila u moru.

Istovremeno je detektovana i 121 bespilotna letelica. Većina je neutralisana u vazduhu — presretnuto je 119 dronova, dok su dva pala na teritoriju Emirata, navodi se u objavi ministarstva na društvenoj mreži X.