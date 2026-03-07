Slušaj vest

"Predsedniče Zelenski! Prestanite sa pretnjama i ucenama! Kod Mađara to ne funkcioniše", napisao je mađarski premijer Viktor Orban uz video koji je u subotu postavio na svoju Fejsbuk stranicu, a na kojem mu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski preti.

U videu se citira ukrajinski predsednik, koji je rekao:

"Neće blokirati 90 milijardi u Evropskoj uniji ili prvu tranšu od 90 milijardi i ukrajinski vojnici će imati oružje. U suprotnom ćemo dati adresu te osobe našim oružanim snagama, našim momcima, neka ga pozovu i razgovaraju sa njim na svom jeziku".

Reagujući na to, Viktor Orban je rekao:

"Predsedniče, dobio sam vašu poruku, pretili ste mi vojnicima, a preko mene i celoj Mađarskoj. Predsedniče, to ne funkcioniše, prestanite sa tim. Ovo je Mađarska. Mađari ne mogu biti ucenjeni, a mene ne možete zastrašiti", izjavio je Orban.

On je dodao da su sinoć "Mađari poslali poruku da ne žele proukrajinsku vladu i da ne žele proukrajinskog premijera u Mađarskoj".

"Mir je bolji. Prestanite sa ucenama i pretnjama. Okončajte blokadu nafte i dozvolite prolaz mađarskim pošiljkama nafte. Umesto pretnji i ucena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada", zaključio je Orban u svom videu, prenosi portal Ma7.

Kurir.rs/Agencije

