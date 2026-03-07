Moskva, izgleda, ipak nije ostavila Iran na cedilu

Moskva, izgleda, ipak nije ostavila Iran na cedilu

Rusija je Iranu dostavila obaveštajne informacije koje bi mogle pomoći Teheranu da gađa američke ratne brodove, avione i druge vojne ciljeve u regionu, tvrde dva zvaničnika upoznata sa američkim obaveštajnim podacima.

To je prvi signal da bi Moskva mogla da se uključi u rat koji su prošle nedelje pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana.

Prema njihovim navodima, američke obaveštajne službe za sada nisu utvrdile da Rusija direktno usmerava Iran kako da koristi te informacije, dok Iran nastavlja raketne i dron napade na američke ciljeve i saveznike u Persijskom zalivu.

Bela kuća: "To ne menja tok rata"

Bela kuća je umanjila značaj ovih navoda, ali nije demantovala mogućnost da Moskva deli obaveštajne podatke sa Teheranom.

"To očigledno ne pravi nikakvu razliku u našim vojnim operacijama u Iranu, jer ih potpuno uništavamo", izjavila je portparolka Bele kuće Karolina Livit.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da Pentagon pažljivo prati situaciju.

"Američki narod može biti siguran da je njihov vrhovni komandant svestan ko sa kim razgovara", rekao je Hegset, dodajući da SAD prate sve informacije i uključuju ih u svoje vojne planove.

Tramp izbegao odgovor na pitanje o Rusiji

Američki predsednik Donald Tramp izbegao je da direktno odgovori na pitanje o mogućoj ruskoj pomoći Iranu i oštro reagovao na novinarsko pitanje.

"Imam veliko poštovanje prema vama, uvek ste bili veoma ljubazni prema meni. Kakvo je to glupo pitanje u ovom trenutku. Pričamo o nečemu drugom", rekao je Tramp novinaru Foks njuza Piteru Djusiju.

Bela kuća nije želela da potvrdi da li je Tramp razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ovoj temi.

Kremlj: Nema zahteva za vojnu pomoć

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Iran nije tražio vojnu pomoć od Rusije.

"U dijalogu smo sa iranskim rukovodstvom i nastavićemo taj dijalog", rekao je Peskov, ali je odbio da komentariše da li je Moskva pružila bilo kakvu obaveštajnu ili vojnu podršku Teheranu.

Rusija i Iran sve bliži saveznici

Rusija i Iran poslednjih godina značajno su produbili saradnju, posebno nakon početka rata u Ukrajini.

Američke vlasti ranije su objavile obaveštajne podatke prema kojima Iran Rusiji isporučuje dronove „Šahed“, koji se koriste u napadima na ukrajinske gradove, kao i da pomaže u izgradnji fabrike za proizvodnju dronova u Rusiji.

Bivša američka administracija takođe je optužila Teheran da je Moskvi isporučio i balističke rakete kratkog dometa.

Ukrajina nudi pomoć protiv iranskih dronova

U međuvremenu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici na Bliskom istoku zainteresovani za ukrajinsko iskustvo u odbrani od iranskih dronova "Šahed".

Prema njegovim rečima, Ukrajina je već razgovarala o saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Katarom, Bahreinom, Jordanom i Kuvajtom.

"Ukrajina zna kako da se brani od napada dronovima Šahed jer su naši gradovi njima napadani gotovo svake noći", izjavila je ukrajinska ambasadorka u SAD Olha Stefanišina.