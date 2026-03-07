OVO JE NOVA TAJNA RUSKA RAKETA! Nosi bojevu glavu od 800 kg, ima domet od 1.500 kilometara (VIDEO, FOTO)
Ruske snage su tokom noćnog napada na Harkovkoristile novu vrstu rakete, koja je uništila deo stambene zgrade i odnela živote nekoliko civila, saopštili su ukrajinski tužioci.
Napad se dogodio 7. marta u petospratnoj stambenoj zgradi u okrugu Kijevski, pri čemu je uništena cela ulazna sekcija od prvog do petog sprata, a stanari su ostali zatrpani pod ruševinama.
Prema prvim informacijama, poginulo je 11 osoba, među kojima dvoje dece, dok je više od 10 povređeno, uključujući nekoliko maloletnika.
Nova raketa Izdeliye-30
Prema Harkovskoj regionalnoj kancelariji tužilaštva, preliminarna istraga pokazuje da su ruske snage koristile do sada tajnu raketu poznatu kao Izdeliye-30.
Istraga, koja se vodi pod nadzorom tužilaštva, pokrenuta je zbog sumnje na ratni zločin sa smrtnim ishodom civila prema članu 438 Krivičnog zakonika Ukrajine.
Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u pokušaju da pronađu moguće preživele, a vlasti upozoravaju da bi još ljudi moglo biti zatrpano.
Raketa nosi bojevu glavu od 800 kilograma
Izdeliye-30 je raketa dugog dometa koju je nedavno identifikovala ukrajinska vojna obaveštajna služba HUR.
Prema objavljenim podacima, raketa ima raspon krila od oko tri metra, nosi bojevu glavu tešku približno 800 kilograma i domet od najmanje 1.500 kilometara, što joj omogućava da pogodi ciljeve širom Ukrajine.
Prvi potvrđeni napad ovom raketom zabeležen je krajem prošle godine.
Raketu je razvilo rusko dizajnersko biro Zvezda, deo Taktičke korporacije raketa, sa tehničkim karakteristikama sličnim drugim ruskim krstarećim raketama kao što su Kh-35U i Kh-101.
Kurir.rs/Kijev post