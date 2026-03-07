Slušaj vest

Ruske snage su tokom noćnog napada na Harkovkoristile novu vrstu rakete, koja je uništila deo stambene zgrade i odnela živote nekoliko civila, saopštili su ukrajinski tužioci.

Napad se dogodio 7. marta u petospratnoj stambenoj zgradi u okrugu Kijevski, pri čemu je uništena cela ulazna sekcija od prvog do petog sprata, a stanari su ostali zatrpani pod ruševinama.

Prema prvim informacijama, poginulo je 11 osoba, među kojima dvoje dece, dok je više od 10 povređeno, uključujući nekoliko maloletnika.

Nova raketa Izdeliye-30

Prema Harkovskoj regionalnoj kancelariji tužilaštva, preliminarna istraga pokazuje da su ruske snage koristile do sada tajnu raketu poznatu kao Izdeliye-30.

Istraga, koja se vodi pod nadzorom tužilaštva, pokrenuta je zbog sumnje na ratni zločin sa smrtnim ishodom civila prema članu 438 Krivičnog zakonika Ukrajine.

Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u pokušaju da pronađu moguće preživele, a vlasti upozoravaju da bi još ljudi moglo biti zatrpano.

Raketa nosi bojevu glavu od 800 kilograma

Izdeliye-30 je raketa dugog dometa koju je nedavno identifikovala ukrajinska vojna obaveštajna služba HUR.

Prema objavljenim podacima, raketa ima raspon krila od oko tri metra, nosi bojevu glavu tešku približno 800 kilograma i domet od najmanje 1.500 kilometara, što joj omogućava da pogodi ciljeve širom Ukrajine.

Prvi potvrđeni napad ovom raketom zabeležen je krajem prošle godine.