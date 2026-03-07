Slušaj vest

Turska razmatra slanje vojnih aviona tipa F-16 na Severni Kipar radi očuvanja bezbednosti, piše danas turski list Džumhurijet.

Neimenovani izvor iz turske vojske rekao je Džumhurijetu da je raspoređivanje aviona F-16 jedna od mogućih mera.

"U svetlu nedavnih dešavanja, u toku je fazno planiranje kako bi se osigurala bezbednost Turske Republike Severni Kipar. Raspoređivanje aviona F-16 na ostrvo jedno je od pitanja koja su u razmatranju", rekao je izvor turskom listu.

U ponedeljak je iranski dron tipa Šahed pogodio britansku vazduhoplovnu bazu u Akrotiriju, na grčkom delu Kipra, a više drugih je presretnuto.

Grčka je naredila raspoređivanje vojnih snaga kod Kipra nakon upada iranskih dronova blizu mediteranskih ostrva, što je po prvi put uvuklo zemlju članicu EU u vojnu kampanju SAD i Izraela protiv Irana, koja je izazvala masovne napade Teherana na zemlje u regionu, javio je Politiko.

Četiri grčka borbena aviona F-16 već su raspoređena u Pafosu, priobalnom gradu na jugozapadu Kipra, dok su dve fregate, od kojih je jedna opremljena sistemom za ometanje dronova Kentauros, raspoređene kod ostrva.

Odbrambeni sistemi saveza NATO, čiji je Turska član, nedavno su iznad zemlje oborili balistički projektil ispaljen iz Irana.

Teheran je isprva porekao da je on ispalio projektil.

Kako je u sredu javila francuska TV mreža Frans 24, Ankara je pozvala iranskog ambasadora da izrazi svoju "reakciju i zabrinutost" zbog incidenta.

Neimenovani izvor iz turskih diplomatskih krugova rekao je francuskom mediju da je Hakan Fidan, turski ministar spoljnih poslova, upozorio Teheran da ne preduzima korake koji bi mogli da prošire sukob.

Fidan je u telefonskom razgovoru rekao svom iranskom kolegi Abasu Aragčiju da "treba izbegavati bilo kakve korake koji bi mogli dovesti do širenja sukoba".

Aragči je naveo da su iranski napadi odgovor i da su bili usmereni na baze koje se koriste za operacije protiv Islamske republike. Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je da Turska preduzima neophodne mere predostrožnosti u konsultaciji sa saveznicima u NATO, da je dala "najjasnija upozorenj kako bi se sprečilo da se slični incidenti ponove".

Američki list Vol Strit Džurnal istog dana je objavio da je meta oborenog projektila bila važna turska baza u kojoj se nalaze američki vojnici, pozivajući se na izjave anonimnih zvaničnika, jednog američkog i jednog turskog. A dan kasnije, italijanska premijerka Đorđa Meloni saopštila je da Italija, kao i Velika Britanija, Francuska i Nemačka, namerava da državama u Persijskom zalivu pošalje sisteme za protivvazdušnu odbranu, nakon iranskih napada širom regije.