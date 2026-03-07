Slušaj vest

Kad je Met Listro shvatio da mu otac umire, osetio je jak fizički bol. Imao je 39 godina i zamišljao je svog oca na svom venčanju, kao dedu punog duha, topline i mudrosti. Da bi umanjio nadolazeći gubitak, zamolio je svog oca Pitera (83) da mu ostavi digitalni trag uz pomoć jedne kompanije, koja izrađuje video avatare sa kojima je moguće voditi razgovor i nakon nečije smrti.

Listrova porodica odlučila se za srednji nivo tehnologije u okviru rastuće oblasti nazvane "Grief Tech". Reč je o avataru koji odgovara samo na pitanja na koja je Piter unapred dao odgovore. Snimanje je trajalo pet sati u njihovom stanu u Njujorku. Iako fizički slab, Piter je govorio bez pauze, odlučan da sinu Metu i supruzi Džoan ostavi nešto što će im pružiti utehu.

- Nisam ovo radio zbog posthumne slave - rekao je tada i dodao: "Već zbog Meta i Džoan."

Ostavio mu je uspomene u vidu video avatara

Producentkinja iz kompanije prvo je zabeležila niz univerzalnih fraza: "Zdravo", "Nemam odgovor na to", "Volim te", "Bilo mi je drago da razgovaramo". Potom su usledila pitanja koja je Met sam izabrao.

Hteo je da čuje očevu omiljenu uspomenu iz detinjstva, savet koji bi dao kada Met postane otac, kako je podnosio invaliditet svoje ćerke. Na pitanje "Zašto me voliš?", Piter se rasplakao i rekao: "On je najbolji sin", dok je brisao suze.

Tokom snimanja, Met je povremeno napuštao prostoriju kako bi odgovore čuo tek kasnije — kad mu najviše budu značili. Snimci su istovremeno bili i surovi i nežni. Piter je govorio o svom životu, uspesima, ali i ranama iz detinjstva koje nikada nisu zacelile. Na kraju se okrenuo supruzi Džoan i rekao joj: "Moraš da nastaviš dalje kad mene više ne bude."

Pitanja o ljubavi, savetima i detinjstvu

Nedelju dana nakon snimanja, Met je kod kuće pokrenuo testnu verziju očevog avatara. Na ekranu se pojavio Piter u crno-belih čarapama i sa istim pojasom koji je Džoan tog dana nameštala. Met je kliknuo na dugme "Razgovaraj" i postavio pitanje: "Zašto često govoriš: 'Nastavi dalje'?" Avatar je odgovorio: "Važno je da se ljudi ne zaglave. Ako želiš da rasteš, moraš da se krećeš napred. To uvek govorim Metjuu — i rekao bih i svojim unucima."

Na pitanje kako želi da ga pamte, Piter je rekao: "Voleo bih da me se ljudi sećaju s ljubavlju… i da se nasmeju s vremena na vreme kad pomisle na mene." Kad ga je Met pitao za najdražu uspomenu, avatar je delovao slomljeno. "Shvatio sam da gledam svog oca u trenutku kada svi znamo da umire", rekao je Met.

Kada je avatar ćutao, bol je bila stvarna

Kada sistem nije prepoznao neko pitanje, avatar je odgovarao: "Nemam odgovor na to."

Upravo ti trenuci su Metu bili najteži. Bili su to bolni podsetnici da posle smrti više neće moći da postavlja nova pitanja.

- To neće promeniti realnost da sam izgubio oca. Ali umanjuje bol makar za nijansu, jer znam da njegov odlazak neće značiti kraj našeg razgovora - rekao je.