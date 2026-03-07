Slušaj vest

Vlasti u Dubaiju potvrdile su da su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kako je naveo portal Golf News, kancelarija za medije grada Dubaija istakla je da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, ali da za sada nema više detalja.

Ova vest dolazi nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati malo ranije objavili da odgovaraju na “dolazeće prijetnje u obliku projektila i dronova iz Irana”.

Oštećen zid visoke zgrade

Zgrade u okolini Dubai Marine evakuisane su nakon što su krhotine nastale pri presretanju projektila oštetile zid jedne visoke zgrade.

Među evakuisanima bilo je i osoblje CNN-a.