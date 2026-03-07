Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je danas uoči sastanka sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i čelnim ljudima izraelskih službi bezbednosti da je "Izrael optimističan u pogledu mogućnosti kolapsa režima u Iranu".

Netanjahu je u video poruci rekao da će rat protiv Irana biti nastavljen „bez prekida i bez kompromisa“. On je napomenuo da Izrael ima „organizovani plan sa mnogo iznenađenja“ za sledeću fazu rata sa Iranom, „kako bi destabilizovao režim i omogućio promene“.

Obraćajući se pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC), rekao je: „I vi ste na našem nišanu. Ko god položi oružje, ništa mu se neće desiti. Ko god to ne učini, sam snosi posledice“.

Netanjahu je rekao iranskom narodu da se „približava trenutak istine“. „Ne pokušavamo da podelimo Iran. Pokušavamo da oslobodimo Iran. Ali na kraju će od vas zavisiti da li će Iran biti oslobođen“, naglasio je.

Izraelska televizija kanal 12 prenela je danas da izraelski zvaničnici veruju da je pad režima u Iranu moguć ako se nastavi vojna kampanja, prenosi Times of Israel.

"Optimistični smo u pogledu naših sposobnosti da izazovemo kolaps režima koji se urušava iznutra. Postoji konfuzija i borba za moć koje nije bilo decenijama", izjavio je neimenovani izraelski bezbednosni zvaničnik i dodao: "Rusija i Kina beže od rata u Iranu i ne intervenišu jer Teheran nanosi štetu svojim susedima."

Izraelski zvaničnici tvrde da imaju saznanja o oštrim nesuglasicama među visokim iranskim zvaničnicima, posebno između predsednika Masuda Pezeškijana i Islamske revolucionarne garde.

Times of Israel navodi da postoji i jaz između iranskog vojnog rukovodstva i snaga na terenu, kao i nedostatak koordinacije u donošenju odluka u vrhu države.