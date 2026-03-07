Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države verovatno pokušavaju da steknu dominaciju u evropskom energetskom sektoru kako bi se spasile od bankrota, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Oni menjaju energetski pejzaž, ne samo politiku, već stvarnost kako bi odgovarala njihovim potrebama. Žele da ih učine zavisnim od sopstvenih resursa, i fizički i u pogledu cene", rekla je Zaharova u intervjuu za Izvestiju.

Pojasnila je i da je jasno zašto.

"Njihovo kritično ekonomsko stanje i monstruozni nacionalni dug očigledno su suočili američko rukovodstvo sa depresivnom realnošću. SAD su, u suštini, zemlja koja je bankrotirala. Oni pokušavaju nekako da reše sopstvene probleme ovim metodama, koje su potpuno van međunarodnih pravnih normi", dodala je Zaharova.

Kijevski režim u ovoj situaciji deluje kao oruđe za američke avanture, dodala je Zaharova.