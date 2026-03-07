Slušaj vest

U Riminju je policija lokalne samouprave izrekla kaznu od 64 evra 34-godišnjoj Rumunki jer je njen 14-godišnji sin koristio ljuljašku u gradskom parku, iako je po pravilima rezervisana samo za decu do 12godina.

Kazna zbog kršenja pravila korišćenja igrališta

Dva službenika Policije lokalne samouprave uočila su da 14-godišnji dečak sedi na ljuljašci u javnom parku i upozorili ga da se skloni jer prema pravilima na igralištu mogu da je koriste samo deca do 12 godina. Majka, koja je pratila sina na fudbalski trening, nije se složila sa kaznom koju je dobila zbog toga što njen sin nije poštovao ova pravila.

Opasno korišćenje ljuljaške i reakcija policije

Prema policijskim izvorima, dečak je ljuljašku koristio na nesiguran način – ljuljao se brzo napred-nazad i okretao je oko horizontalne šipke, što je predstavljalo opasnost po sigurnost drugih posetilaca i imovinu. Nakon što su ga službenici upozorili, majka je komentarisala: „Ako se pokvari, platiću je.“

Spor između majke i policije

Nakon što je majka priznala da je njen sin stariji od dozvoljene granice, došlo je do rasprave sa policijskim službenicima. Ona je odlučila da ne plati kaznu i kontaktirala je supruga koji je policajac, kao i druge osobe u Policijskoj upravi Rimini, prijavivši ceo slučaj. Nakon dodatnih provera, lokalna policija je potvrdila da kazna ostaje na snazi zbog kršenja propisa parka.