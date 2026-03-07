Slušaj vest

Američka ambasada u Irakupogođena je danas raketama "kaćuša" koje je armija bivšeg Sovjetskog Saveza koristila tokom Drugog svetskog rata, preneli su irački mediji.

Irački premijer i vrhovni komandant iračke vojske Mohamed Šia el-Sudani izjavio je da napadi na diplomatske misije ugrožavaju bezbednost i stabilnost zemlje, prenosi portal Iraqi News.com.

Prema rečima analitičara, milicije povezane sa Iranom koje deluju u Iraku intenzivirale su napade na američke interese od kako je počeo sukob u Iranu, koristeći dronove, rakete i drugo oružje za ciljanje baza i infrastrukture povezane sa SAD i američkim saveznicima.

Zvanični Bagdad je pokušao da izbegne uvlačenje u sukob, ali kontinuirana aktivnost milicija preti da Irak pretvori u još jedan front u širem regionalnom sukobu.

Irački premijer el-Sudani je zahtevao od vojnih i bezbednosnih komandanata širom zemlje da pronađu i neutrališu napadače na ambasadu SAD u Bagdadu.