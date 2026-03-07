Slušaj vest

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani izjavio je danas da je glavni cilj SAD i njihovih saveznika bio razbijanje teritorijalnog integriteta Irana, ali da su jedinstvo naroda i efikasno upravljanje zemlje osujetili taj plan.

"U prvim danima rata neprijatelj je želeo da šokira iranski narod kroz atentate na vojne lidere i predsednika države, kao i kroz ekonomski pritisak, ali su te strategije propale. Amerikanci su računali da će Iran brzo klonuti pod pritiskom, ali nisu uzeli u obzir dubinu istorijskog i kulturnog iskustva našeg naroda", rekao je Laridžani i dodao da je jedinstvo naroda Irana sprečilo nastanak unutrašnjeg konflikta i razdora među etničkim grupama, prenosi agencija Tasnim.

On je takođe naglasio da su pokušaji izazivanja nestašica hrane i goriva i pritisak na lokalne vlasti, propali zahvaljujući koordinaciji vlade i lokalnih zvaničnika.

"Najvažniji problem Amerikanaca je to što ne poznaju kako treba region Zapadne Azije, a posebno Iran. Oni zamišljaju da se isti obrasci koje su doživeli u nekim zemljama, poput Venecuele, mogu ponoviti u Iranu, dok su ovde razmišljanje i uslovi potpuno drugačiji", dodao je iranski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, jedan od ciljeva SAD je stvaranje podela i neslaganja unutar Irana, u šta su, kako kaže, uložili ogromna sredstva, "računajući da prirodna neslaganja u društvu mogu da se pretvore u političke i društvene podele".

"Ali stvarnost je da narod Irana može imati različite stavove, ali su jedinstveni po pitanju Irana i teritorijalnog integriteta zemlje", naglasio je Laridžani.

On je ponovio da je Iran spreman da odgovori na eventualne napade sa teritorija drugih država i upozorio da zemlje regiona ne mogu da pruže podršku agresiji protiv Irana bez posledica.

"Iran je jasno poručio da ako se regionalne baze koriste protiv Irana, biće dat neophodan odgovor i ta politika će ostati nepromenjena", poručio je.

Laridžani je naglasio da u trenutnoj situaciji nema poremećaja u životu građana i da su službe i vlada potpuno koordinisane u zaštiti naroda i državnih interesa.