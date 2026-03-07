Slušaj vest

Najmanje 175 učenica poginulo je u napadu na školu za devojčiceu Minabu na jugu Irana tokom prvih udara u ratu Irana i koalicije predvođene SAD i Izraelom, a povodom masakra oglasio se i američki predsednik Donald Tramp.

Škola je pogođena tokom nastave, a većina žrtava bile su devojčice uzrasta od sedam do dvanaest godina. Prema iranskim izvorima, reč je o jednom od najsmrtonosnijih napada od početka sukoba.

Tokom obraćanja novinarima, američki predsednik Donald Tramp upitan je da li snosi odgovornost za ovaj napad. On je odgovorio da je istraga i dalje u toku, ali je naveo da veruje da je moguće da je tragediju izazvalo iransko oružje.

- Još uvek istražujemo šta se tačno dogodilo, ali na osnovu onog što sam video to je uradio Iran. Mislimo da je to uradio Iran. Njihovo oružje često nije precizno - rekao je Tramp.

Napad na školu u Minabu izazvao je snažne reakcije u međunarodnoj javnosti, dok međunarodne organizacije traže nezavisnu istragu kako bi se utvrdila odgovornost za pogibiju velikog broja dece.

Snimci koje je prikupio CNN ukazuju na to da je vojska Sjedinjenih Američkih Država odgovorna za napad na osnovnu školu u gradu Minab na jugu Irana u kojem je poginulo više od 160 dece, prenosi američki TV kanal.

Sve je verovatnije da su SAD odgovorne za najsmrtonosniji napad sa civilnim žrtvama tokom nedelju dana američko-izraelskog rata sa Iranom, naveo je juče CNN, pozivajući se na satelitski snimak koji prikazuje bazu Iranske revolucionarne garde (IRGC) u neposrednoj blizini osnovne škole, sa vidljivim kraterima na mestima nekoliko objekata, uključujući školu.