Slušaj vest

Nuklearni supernosač američke mornarice klase Nimic, USS Džordž H. V. Buš, poslat je na Bliski istok, gde se očekuje da će podržati trenutno tekuće ratne napore protiv Irana.

Džordž H. V. Buš je jedan od dva najnovija nosača mornarice, a jedini noviji brod, USS Džerald Ford, stigao je u istočni Mediteran nekoliko sati pre nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade 28. februara.

Veoma je neuobičajeno da tri grupe nosača istovremeno deluju u istom regionu, a očekuje se da će raspoređivanje trećeg supernosača pomoći u kompenzaciji velikog uništenja američkih baza na Bliskom istoku iranskim napadima, ozbiljnih nedostataka u raketnoj odbrani, kao i smanjenja raketnih arsenala postojećih grupa nosača za ofanzivne i odbrambene zadatke.

Opstanak američkih nosača aviona na Bliskom istoku ostaje veoma neizvesna, sa značajnom mogućnošću da je Iran sposoban da ih veoma efikasno cilja koristeći značajan arsenal protivbrodskih balističkih raketa. Iranska demonstracija sposobnosti hipersoničnih jedrilica po prvi put tokom sukoba radi uništavanja ciljeva velike važnosti u Izraelu može biti posebno problematična za nosače aviona.

Ipak, očekuje se da bi nanošenje kritične štete nosaču aviona označilo tačku bez povratka u sukobu, podstičući potražnju u Sjedinjenim Državama za potpunijom pobedom i okončavajući mogućnost pregovora o rešenju - mogućnost koju analitičari trenutno vide kao još uvek postojeću.

Pošto iranska definicija pobede može biti ograničena na njegov opstanak, može biti odvraćen od napada na nosače aviona.

Pošto je napustio svoju matičnu luku u pomorskoj bazi Norfolk početkom godine, američki brod Džordž H. V. Buš operiše u zapadnom Atlantskom okeanu, sprovodeći operacije obuke i pripravnosti sa svojom udarnom grupom nosača aviona.

Nosač aviona obično raspoređuje 40–44 lovca F-18E/F, pet mlaznjaka za elektronsko napadanje EA-18G, 4–5 E-2D sistema za borbu protiv vozila i napada (AEW&C), kao i niz logističkih aviona i helikoptera. Nedostatak modernih lovaca F-35C, ili većeg broja EA-18G, ostaje glavno ograničenje njene korisnosti.

Primarna prednost raspoređivanja grupe nosača aviona biće povećanje prisustva razarača klase Arli Berk u dometu, kako za izvođenje udara krstarećim raketama BGM-109 Tomahavk na Iran, tako i za podršku taktičkim strateškim naporima protivraketne odbrane koristeći svoje antibalističkih raketa SM-2, SM-3 i SM-6.

Udarna grupa nosača aviona USS Džordž H. V. Buš obično plovi sa tri do četiri razarača klase Arli Berk, brodom za snabdevanje, podmornicom za nuklearni napad, a ponekad i jednom krstaricom klase Tikonderoga.