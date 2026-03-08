Slušaj vest

Nepoznata naprava eksplodirala je tokom noći na ulazu u američku ambasadu u Oslu. Pričinjena je materijalna šteta, niko nije povređen.

Portparol policije Mikael Delemir izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje.

Policijska uprava Osla saopštila je da za sada nije poznato šta je prouzrokovalo eksploziju niti ko je umešan u incident.