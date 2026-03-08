Snažna eksplozija u blizini ambasade u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat noću, a očevici su lokalnim medijima rekli da se video dim.
pričinjena je velika šteta
SNAŽNA EKSPLOZIJA KOD AMERIČKE AMBASADE U OSLU! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Nepoznata naprava eksplodirala je tokom noći na ulazu u američku ambasadu u Oslu. Pričinjena je materijalna šteta, niko nije povređen.
Portparol policije Mikael Delemir izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje.
Policijska uprava Osla saopštila je da za sada nije poznato šta je prouzrokovalo eksploziju niti ko je umešan u incident.
- Policija je u kontaktu s ambasadom i nema izveštaja o ranjnim osobama - navodi se u izjavi.
2 · Reaguj
Komentariši