Nepoznata naprava eksplodirala je tokom noći na ulazu u američku ambasadu u Oslu. Pričinjena je materijalna šteta, niko nije povređen. 

Portparol policije Mikael Delemir izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje.

Policijska uprava Osla saopštila je da za sada nije poznato šta je prouzrokovalo eksploziju niti ko je umešan u incident.

- Policija je u kontaktu s ambasadom i nema izveštaja o ranjnim osobama - navodi se u izjavi.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

