- Isključio sam to, ne želim da Kurdi uđu. Ne želim da Kurdi budu ranjeni, ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su da uđu, ali stvarno sam im rekao da ne želim da ulaze - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One.

Tramp je dodao da Vašington "ne želi da učini rat složenijim nego što već jeste".

Mnogi iranski Kurdi žive u susednom Iraku zbog progona u svojoj zemlji. Neki sada vide priliku za svrgavanje iranske vlade i sticanje veće zaštite i sloboda ako se tamo promeni vođstvo.

Tramp je nedavno razgovarao s nekoliko kurdskih vođa. Wall Street Journal izvestio je, pozivajući se na zvaničnike američke vlade, da Tramp razmatra podršku iračkim Kurdima u borbi protiv iranskog vođstva.

Prema nekim medijskim izveštajima, američka obaveštajna agencija CIA počela je da naoružava kurdske grupe u regiji pre nekoliko meseci. Bela kuća odbacila je takve izveštaje kao lažne.

Kurdi su etnička grupa od otprilike 30 miliona ljudi koji žive prvenstveno u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj.

