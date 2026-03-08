Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je poslednjih dana flertovao sa slanjem američkih vojnika na teren u Iranu, iako je u subotu rekao da bi mu bio potreban "veoma dobar razlog" za eskalaciju.

Insajderi upozoravaju da bi trupe mogle biti potrebne da se preuzme kontrola nad preostalim zalihama iranskog obogaćenog uranijuma, usred strahova da bi mogao pasti u ruke terorista ili druge nacije poput Severne Koreje, Pakistana ili neke od zemalja Zaliva.

1/8 Vidi galeriju Teheran posle bombardovanja naftnih skladišta Foto: Vahid Salemi/AP, EPA Abedin Taherkenareh

Vojni izvori kažu da Tramp možda želi da izbegne invaziju većih razmera i da bi radije poslao mali kontingent specijalnih snaga da sprovede brzu stratešku operaciju.

Izvori upoznati sa opcijama koje su na stolu rekli su da Tramp možda razmatra smelu misiju slanja Delta snaga, tima koji je korišćen za otmicu Nikolasa Madura, da se infiltrira, uništi ili zapleni nuklearni materijal.

Prošlog juna, Tramp je rekao da su vazdušnim napadima "uništena" iranska nuklearna postrojenja u Fordovu i Isfahanu, zakopavajući veliki deo nuklearnog programa zemlje pod zemljom.

Međutim, analitičari i dalje veruju da postoje mesta gde Iranci čuvaju obogaćeni uranijum, a Njujork tajms je izvestio da bi se on mogao čuvati u 20 kanistera sličnih ronilačkim bocama, svaki sa 22 kilograma supstance.

Andrea Striker, direktorka programa za ograničavanje širenja oružja Fondacije za odbranu demokratija, upozorila je da ako obogaćeni uranijum nije obezbeđen, ostaje mogućnost da padne u tuđe ruke.

Foto: X/Printscreen/@RyanSaavedra

- Teroristički napadi prljavom bombom ostaju zabrinjavajući faktor - rekla je za Njujork post.

Analitičari smatraju da je veliki deo iranskih kapaciteta za obogaćivanje ostao netaknut duboko pod zemljom, nakon prošlogodišnjih napada.

- Možete bombardovati mnogo toga, ali ne možete bombardovati sve. To je jedan od razloga zašto SAD treba da pokušaju da uspostave poslušni režim - rekao je stručnjak za Iran Endru Apostolu iz Britansko-izraelskog centra za komunikacije i istraživanje.

Apostolu je rekao da, iako se u Trampovom ratu sa Iranom i dalje mogu odigrati razni scenariji, rizik od prodaje ili preuzimanja obogaćenog uranijuma može otvoriti vrata najgorem mogućem ishodu.

Foto: Shutterstock

- Opasnost predstavlja slobodno raspoređeno nuklearno oružje - rekao je on.

Rekao je da pojedinici pripadnici iranskog bezbednosnog aparata mogu videti razmenu informacija o tajnim skrovištima ili ključnih informacija kao savršen način da pobegne od režima.

- Kada imate takvo znanje i postoji mnogo loših aktera koji ga traže, imate kartu za preživljavanje - rekao je.

Stručnjak je upozorio da bi "odmetničke nacije" poput Severne Koreje ili čak susedne države Persijskog zaliva, koje je Iran bombardovao u poslednjih osam dana, mogle pokušati da iskoriste trenutak.

Vojni izvori kažu da bi Tramp mogao da upotrebi Delta snage za preciznu operaciju unutar zemlje, istu jedinicu koja je korišćena za otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura u januaru.

U subotu je Tramp novinarima u avionu Air Force One rekao da nije isključio mogućnost raspoređivanja kopnenih trupa u Iranu.

- U nekom trenutku možda hoćemo - rekao je Tramp. "Ne bismo to uradili sada. Možda ćemo to uraditi kasnije."