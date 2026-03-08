Slušaj vest

Iranski državni mediji objavili su da je postignut većinski dogovor o izboru novog vrhovnog vođe zemlje. Ajatolah Ali Hamneiubijen je u američko-izraelskim napadima prvog dana rata prošle subote.

Neposredno nakon njegove smrti formirano je tročlano privremeno vođstvo koje upravlja državom. U njemu su: reformistički predsednik Irana Masud Pezeškijan, šef pravosuđa i tvrdolinijaš Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, šef Basidža, dobrovoljne paravojne organizacije.

ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Vrhovnog vođu bira tzv. Veće stručnjaka, telo od 88 islamskih učenjaka izabranih zbog svoje lojalnosti vlastima. Jedan od članova veća, ajatolah Mohamadmehdi Mirbageri, rekao je da je većinski konsenzus "manje-više postignut", prenose iranski državni mediji.

Dodao je, međutim, da je potrebno rešiti "neke prepreke" povezane s postupkom.

Teheran Sportski kompleks Azadi Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski mediji navode da je telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe imalo manju nesuglasicu oko toga da li mora konačna odluka da bude donesena na ličnom sastanku ili se može objaviti bez tog formalnog koraka.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRAMP OTKRIO DA LI ĆE KURDI UĆI U RAT SA IRANOM: "Oni su spremni, imali smo dobar odnos" (VIDEO)
Donald Tramp, Stiv Vitkof, Pit Hegset
PlanetaAPOKALIPTIČNA SCENA U TEHERANU, NEBO JE TAMNO, "SUNCE JE NESTALO" Bombardovana iranska skladišta nafte, Liban i Kuvajt u PLAMENU, raste broj MRTVIH (VIDEO)
x01 AP Vahid Salemi.jpg
Planeta"AKO SE AGRESIJA NASTAVI..." Iranski ambasador poslao oštro upozorenje Americi i Izraelu! "Sve zavisi od njihovih aktivnosti"
Iran rat u Iranu
PlanetaTRAMP ŠALJE I TREĆI NOSAČ AVIONA NA IRAN: Superbrod treba da kompenzuje veliki broj uništenih američkih baza na Bliskom istoku (VIDEO)
nosač aviona Džordž Buš nosač aviona.jpg