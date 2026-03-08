Slušaj vest

Iranski državni mediji objavili su da je postignut većinski dogovor o izboru novog vrhovnog vođe zemlje. Ajatolah Ali Hamneiubijen je u američko-izraelskim napadima prvog dana rata prošle subote.

Neposredno nakon njegove smrti formirano je tročlano privremeno vođstvo koje upravlja državom. U njemu su: reformistički predsednik Irana Masud Pezeškijan, šef pravosuđa i tvrdolinijaš Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, šef Basidža, dobrovoljne paravojne organizacije.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Vrhovnog vođu bira tzv. Veće stručnjaka, telo od 88 islamskih učenjaka izabranih zbog svoje lojalnosti vlastima. Jedan od članova veća, ajatolah Mohamadmehdi Mirbageri, rekao je da je većinski konsenzus "manje-više postignut", prenose iranski državni mediji.

Dodao je, međutim, da je potrebno rešiti "neke prepreke" povezane s postupkom.

1/5 Vidi galeriju Teheran Sportski kompleks Azadi Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia