Slušaj vest

Kasno 7. marta izbio je požar u skladištu nafte u ruskom Krasnodarskom kraju nakon, kako navode lokalne vlasti, napada ukrajinskog drona.

Informaciju je saopštila regionalna operativna grupa za vanredne situacije, dok se ukrajinske vlasti za sada nisu oglasile povodom ovih tvrdnji.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je tokom noći oborilo četiri ukrajinska drona iznad Krasnodarskog kraja.

Požar u skladištu potvrdili su i lokalni Telegram kanali, kao i svedoci sa lica mesta.

Odjeknule eksplozije i aktivirana PVO

Incident se dogodio u skladišnom i pretovarnom objektu koji pripada Južnoj naftnoj kompaniji u gradu Armaviru.

Stanovnici tog područja navode da su neposredno pre izbijanja požara čuli eksplozije i primetili aktivnosti protivvazdušne odbrane.

Na video-snimcima i u porukama koje kruže lokalnim društvenim mrežama vidi se gust plamen koji izbija iz objekta, dok ekipe hitnih službi pristižu na mesto događaja.

Krasnodarski kraj česta meta Ukrajinaca

Krasnodarski kraj, na jugozapadu Rusije blizu Crnog mora, više puta je bio meta napada dronovima u okviru ukrajinske kampanje usmerene na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu.