Slušaj vest

Prema poslednjim ispitivanjima javnog mnjenja javnog servisa ZDF, Zeleni i CDU su potpuno izjednačeni sa po 28 odsto glasova. Iza njih je desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) sa 18 odsto, dok Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) ima osam odsto podrške. Liberaldemokratska partija (FDP) i Partija Levice sa po šest odsto nalaze se tik iznad izbornog cenzusa.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

CDU poslednjih nedelja izgubio prednost



Još pre nekoliko nedelja CDU je u anketama ubedljivo vodio, ali se tada razlika u odnosu na drugoplasirane Zelenе počela smanjivati. Mnogi to povezuju sa slabim javnim nastupima glavnog demohrišćanskog kandidata u toj pokrajini, Manuela Hagela.

Prvo je u javnost dospeo nekoliko godina star TV intervju sa Hagelom u kojem on na neprimeren način govori o učenici koju je sreo prilikom obilaska jedne škole.

Pre nekoliko dana, ponovljena poseta školi koštala ga je glasova. Ovog puta zbog rasprave sa učiteljicom koja je mladog demokršćanskog kandidata pred kamerama upozorila da je učenicima pogrešno objasnio efekat staklene bašte.

CDU je svog koalicionog partnera optužio za prljavu predizbornu kampanju jer je stari intervju na svom profilu na društvenim mrežama objavila poslanica Bundestagaiz Zelenih.

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Dosadašnja uspešna koalicija Zelenih i CDU-a



CDU i Zeleni već deset godina uspešno sarađuju u saveznoj pokrajini sa jednim od najviših BDP-a u Nemačkoj. Aktuelni premijer Vinfred Krečman (Zeleni) povlači se iz politike, a njegovo mesto glavnog kandidata preuzeo je iskusan zeleni političar Čem Ozdemir.

Krečman je pre 14 godina ušao u istoriju kao prvi premijer neke nemačke savezne pokrajine iz redova Zelenih. Još veća senzacija bila je činjenica da je Krečman stao na čelo pokrajine koja se smatra ekonomskim motorom Nemačke, iako se Zeleni nikada nisu smatrali posebno kompetentnim u pitanjima privrede.

Međutim, nuklearna katastrofa u Fukušimi dala je Zelenima, koji se smatraju ekološkom i antinuklearnom partijom, odlučujući zamah na izborima 2011.

Čem Ozdemir Foto: EPA-EFE/ANDREAS GORA / POOL

Prvi premijer iz porodice "gastarbajtera"



Baden-Virtemberg bi sada mogao ponovo da uđe u istoriju, ovaj put sa prvim premijerom neke nemačke pokrajine turskog porekla. Bivši predsednik Zelenih i ministar poljoprivrede u vladi Olafa Šolca rođen je 1965. u Urahu u Švapskoj, u porodici turskih "gastarbajtera".

Bez obzira da li će na izborima pobediti Zeleni ili CDU, najverovatnije je da će dosadašnja koalicija biti nastavljena, a jedino je pitanje koja će stranka dati premijera.

1/7 Vidi galeriju Nemački kancelar Olaf Šolc Foto: Shutterstock, AP Denes Erdos, AP Carsten Koall

Uspeh AfD-a, očekivan slab rezultat za socijaldemokrate



AfD-u je ulazak u parlament u Štutgartu zagarantovan, ali s obzirom na to da su sve ostale stranke najavile da ne žele ulaziti u koaliciju sa desničarima, glavni kandidat te stranke Markus Frohnmajer već planira nastavak karijere kao poslanik u saveznom parlamentu, Bundestagu.

Bez obzira na to što nemaju šanse za ulazak u pokrajinsku vladu, AfD se već sada može smatrati pobednikom. Pre pet godina AfD je osvojio 9,7 odsto glasova, a u međuvremenu je svojom kampanjom za povratak fosilnim izvorima energije pridobio veliki broj konzervativnih birača razočaranih politikom Zelenih i CDU-a.

Najdramatičniji ishod preti SPD-u, koji u svim anketama ne prelazi granicu od 10 odsto i koji bi ove nedelje u Baden-Virtembergu mogao da ostvari istorijski najslabiji rezultat na pokrajinskim izborima.

1/11 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica AfD Foto: EPA/Filip Singer, EPA Filip SInger, AP Ebrahim Noroozi

Test za Fridriha Merca



Za CDU, izbori u pokrajini koja sa kompanijama poput Mercedes-Benza i Porschea važi za kolevku nemačke automobilske industrije, prvi su veliki test vladavine saveznog kancelara Fridriha Merca.

Birači u pokrajini gde kompetencija u privredi igra veliku ulogu mogli bi indirektno da kazne Mercovu vladu. On je nakon dolaska na vlast prošle godine obećao brz ekonomski oporavak, što se do sada nije ostvarilo.

Izbori u Baden-Virtembergu prvi su pokrajinski izbori ove godine. Već za dve nedelje, 22. marta, slede izbori u susednoj pokrajini Porajnje-Falačka.