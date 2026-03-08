Slušaj vest

Reporter CNN-a iz Teherana javlja da u glavnom gradu Irana pada crna kiša.

„Gotovo 10 miliona stanovnika Teherana probudilo se uz jutro prekriveno gustim crnim oblacima nakon što su izraelski udari pogodili iranska skladišta nafte, izvestio je iz prestonice dopisnik CNN-a Fred Pleitgen.

Crna kiša pada u Teheranu nakon napada na naftna postrojenja u okolini prestonice

‘Možete videti da je kiša, kišnica zapravo crna – i čini se da je zasićena naftom’, rekao je Pleitgen.

Upozorenje: Kiša toksična, može izazvati hemijske opekotine i oštećenje pluća

Iranski Crveni polumesec upozorio je civile da kiša može postati toksična.

Agencija je saopštila da kontaminirana kiša može izazvati hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Crveni polumesec je pozvao ljude da ne izlaze napolje tokom kiše nakon eksplozija i da potraže sklonište ispod betonskih ili metalnih krovova ako se nađu napolju.

Takođe je savetovao svima koji su izloženi kiši da operu kožu tekućom hladnom vodom i odmah promene natopljenu odeću.

Tokom noći pogođeno pet naftnih postrojenja oko iranske prestonice

Sjedinjene Američke Države i Izrael pogodili su pet naftnih postrojenja u noćnim napadima u iranskoj prestonici i njenoj okolini, kazao je jedan zvaničnik za državnu televiziju.

- Sinoć su neprijateljski avioni napali četiri skladišta nafte i centar za transport naftnih derivata u Teheranu i Alborzu - izjavio je za državnu televiziju direktor Nacionalne iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata Keramat Vejskarami.

Dodao je da je svih pet postrojenja "oštećeno", ali da su "požari stavljeni pod kontrolu".

Poginula četiri radnika u postrojenjima

Izvršni direktor iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno".

Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.

